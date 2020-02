Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Ende April soll am Flughafen BER in Schönefeld die heiße Phase des Probebetriebs beginnen. Damit am 31. Oktober dieses Jahres endlich Eröffnung gefeiert werden kann. In den vergangenen Wochen hatte Airportchef Engelbert Lütke Daldrup mit Blick auf den Zeitplan demonstrativ Zuversicht verbreitet. Doch nun nähren interne Berichte Zweifel daran, dass die Mängelliste rechtzeitig abgearbeitet werden kann.

So berichtet das Portal"Business Insider", dass es mit Stand vom 7. Februar insgesamt rund 5000 wesentliche Mängel auf der Baustelle gebe, die noch nicht beim TÜV abgemeldet werden konnten. Mehr als 1000 offene Mängel seien noch gar nicht gelöst. Bei 3300 Mängeln prüfe der TÜV noch, ob das Problem beseitigt wurde. Bei 700 Punkten hätten die Sachverständigen die vorgelegte Lösung zurückgewiesen, schreibt das Portal unter Berufung auf vertrauliche Protokolle und Bauberichte.

Weiter heißt es, dass im Wochenrhythmus sogar noch neue Mängel hinzukämen. Kaum ein Bereich im Terminal sei komplett fertig. Nur 78 Prozent der 16.500 Kabelmängel seien gelöst. Man gehe intern davon aus, dass bis Ende März noch fast 1000 Mängel nicht beim TÜV abgemeldet werden können.

Ein BER-Sprecher habe gegenüber "Business Insider" mit Blick auf die neuen Informationen erklärt, dass man bei dem Zeitplan bleibe, die Baustelle noch im ersten Quartal mängelfrei fertigzustellen.