Oranienburg (MOZ) Ein BMW ist am Dienstag auf der Bernauer Straße in Oranienburg von umstürzenden Mülltonnen demoliert worden.

Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer gegen 10.20 Uhr in Richtung Schmachtenhagen unterwegs, als eine Windböe auf Höhe der Postfiliale die drei Mülltonnen auf die Fahrbahn stürzen ließ.

Der Schaden am Ford beläuft sich lautPolizei auf rund 1 500 Euro.Zwei Mülltonnen wurden ebenfalls leicht deformiert und durch den Autofahrer dann so von der Straße geräumt, dass eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.