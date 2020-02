BRAWO

Brandenburg an der Havel Verwandlungskleider, eine leicht raue Stimme, ein bisschen Sex-Appeal und viele schrille Ideen. Mehr braucht eine Frau nicht, um das Publikum mit einer One-Woman-Show zu begeistern. Lina Lärche trällert Lieder über freie Liebe und gibt Bedienungsanleitungen für einen zeitgemäßen Umgang mit Männern in den Wechseljahren. Sie jodelt einem das Grau von der Seele, aber auch die Augen bekommen Lachfutter: Damen und Herren sind verblüfft, wenn sie ihr kleines Schwarzes in eine Burka verwandelt oder anhand eines Lampenschirmes beweist, dass Falten doch schön sind – und das kurz vor dem Internationalen Frauentag. Am Freitag, 6. März, ist Lina Lärche mit ihrem Programm "Ich find’s jetzt schon toll" ab 20 Uhr in der Werft zu erleben und läutet mit ihren Programm den zweiten Comedy-Frühlings des event-theaters ein. Dazu bietet das Team des Werft-Restaurants ab 18 Uhr, wie bei allen Veranstaltungen zum Comedy-Frühling, optional ein Frühlings-Buffet an für 19.90 Euro an. Reservierungen sind über info@werft-brandenburg.de möglich.

Wer nur zu Lina Lärche möchte: Karten sind für 19 Euro zzgl. VVK-Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder zum selber Ausdrucken unter event-theater.de zu haben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Unmittelbar nach der Vorstellung lädt das event-theater im Saal zum Tanz ein.