dpa

Berlin (dpa) Themen aus den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften sollen in Berliner Schulen einen höheren Stellenwert bekommen.

Die Senatsverwaltung für Bildung will den MINT-Unterricht, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, stärken. "Wir wissen aus der Bildungsforschung schon lange, dass die MINT-Fächer keine Selbstläufer sind", erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). "Wir müssen unseren Nachwuchs für solche Fächer interessieren, ihn heranführen und im Idealfall begeistern." Am Mittwoch hat die Senatsverwaltung ihre neue Strategie "junior1stein" zur Stärkung der MINT-Fächer vorgestellt.

Solche Themen sollen in Zukunft auch schon vor der Grundschule eine größere Rolle spielen: "Interesse und Vorlieben bilden sich schon früh, und ihr Einfluss zieht sich durch die ganze Bildungskarriere", sagte Scheeres. "Deshalb setzt "junior1stein" ganz bewusst auch schon bei den Kitas an."