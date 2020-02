Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gustav Adolf "Täve" Schur war zwei Mal Rad-Weltmeister und der populärste Sportler der DDR. Der 89-Jährige wird am 18. März Gast beim MOZ-Talk mit Musik im Kleist Forum sein. Mit Frankfurt verbinden ihn nicht nur Friedensfahrt-Etappen-Erinnerungen. Sein Sohn Jan ist seit einigen Jahren auch Radsport-Trainer am Olympiastützpunkt. Raphaela Mühlbach setzt neue Akzente in der Frankfurter S*Kultur. Sie eröffnete in der Magistrale ein Suppen-Bistro. In der Pause des MOZ-Talks serviert sie Kostproben ihrer Suppen. Doch zuvor erzählt sie Suppen-Geschichten.

Musikalische Gäste sind der langjährige Sänger der Puhdys Dieter Birr, der an diesem Tag Geburtstag feiert, und einer der besten deutschen Gitarristen Uwe Hassbecker von Silly. Sie werden sich einen musikalischen Schlagabtausch mit ihren großen Hits liefern. Die Karten für den MOZ-Talk sind ausverkauft. Der nächste findet am 3. Juni statt.