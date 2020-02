MOZ

Neuenhagen An der Kreuzung Am Umspannwerk/Ecke Altlandsberger Chaussee kam es am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zum Zusammenstoß eines VW Transporters mit einem PKW Dacia. Die 24- jährige Fahrerin des Dacia wurde dabei schwer verletzt und wurde in das Unfallkrankenhaus Berlin gefahren. Die 25-jährige Fahrerin des Transporters wurde leicht verletzt. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle herum geleitet werden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt geschätzte 7000 Euro.