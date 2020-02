MOZ

Eberswalde Zu einem eigentlich anderen Einsatz war die Polizei in Eberswalde am frühen Morgen des Mittwochs in der Heegermühler Straße unterwegs. Vor einem Haus nahmen die Beamten jedoch starken Cannabisgeruch wahr. Lokalisieren konnten sie als Quelle des Geruchs die Wohnung eines 22-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume fanden die Uniformierten dann insgesamt zehn Gramm Cannabis. Sie stellten die Betäubungsmittel sicher und erstatteten Anzeige gegen den Mann.