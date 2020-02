MOZ

Templin Über einen Verkehrsunfall in der Templiner August-Bebel-Straße wurde die Polizei am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr Uhr informiert. Nach ersten Erkenntnissen war der 89-jährige Fahrer eines Chevrolet Matiz hier, aus noch unklarer Ursache, auf einen am Fahrbahnrand stehenden Bus aufgefahren. Dabei verletzten sich der 89-Jährige und seine 86 Jahre alte Beifahrerin schwer. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch der Fahrer wurde zur weiteren ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste oder der Fahrer des Busses verletzen sich jedoch nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.