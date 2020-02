MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Mann, der am Dienstag nahe der Grenze in einem gestohlenen Kleintransporter gestoppt wurde, sitzt jetzt hinter Gittern. Am selben Tag ordnete ein Richter am Amtsgericht Frankfurt (Oder) Haftbefehl gegen den 30-Jährigen an. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fahnder von Bundes- und Landespolizei hatten den Citroën Jumper gegen 5.15 Uhr in der Slubicer Straße angehalten. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug in Braunschweig gestohlen worden. Davonzeugte auch das Überdrehwerkzeug, mit dem der Transporter betrieben worden war. Also klickten die Handfesseln.