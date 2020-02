MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gubener Straße hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er einen ausgelösten Rauchmelder aus der Nachbarwohnung gehört hatte. Daraufhin begab er sich in die Wohnung und konnte den schlafenden Mieter aus dessen Bett ziehen und nach draußen bringen. Das Bett hatte bereits Feuer gefangen.

Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand, der aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach. Sie evakuierten die anderen Mieter, die alle vorsorglich zum Krankenhaus gebracht wurden. Vier Personen, einschließlich des Mieters aus der betreffenden Wohnung mussten wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Das Haus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker haben die Brandortuntersuchung übernommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern derzeit an.