OGA

Oranienburg/Lehnitz (MOZ) Die systematische Bombensuche wird jetzt in weiteren Straßen in Oranienburg und Lehnitz fortgesetzt. Auf dem ehemaligen Flugplatz wurde die Suche nach Blindgängern dagegen aus naturschutzrechtlichen Gründen vorübergehend unterbrochen.

Ab Donnerstag sind die Kampfmittelsucher in der Heidestraße im Einsatz, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Zunächst soll eine etwa fünf mal fünf Meter große Fläche an der Ecke zur Waldstraße in Höhe der Bahnunterführung abgesucht werden. Anschließend werden die Arbeiten zwischen Sachsenhausener Straße und Heidestraße 8 E fortgesetzt.

Für die Arbeiten wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, die abschnittsweise eine halbseitige Straßensperrung erforderlich macht. "Die Zufahrten im Einmündungsbereich Heidestraße/Sachsenhausener Straße sind teilweise betroffen", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Bombensuche wird voraussichtlich zehn Arbeitstage in Anspruch nehmen. Die Restfläche der Heidestraße wird ohne Absuche freigegeben.

Bereits seit Montag wird im Lehnitzer Falkenweg zwischen dem Spechtweg und der Hausnummer 25 auf rund 30 Metern Länge nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Für die Arbeiten, die Ende der Woche abgeschlossen werden sollen, wurde ebenfalls eine Wanderbaustelle mit halbseitiger Straßensperrung eingerichtet.

Vorübergehend unterbrochen wurde dagegen die Bombensuche auf der Trasse der künftigen Flugpionierstraße in Oranienburg-Süd. "Die im Gewerbegebiet-Süd begonnene Kampfmittelsuche für den Bau der Flugpionierstraße musste wegen Anforderungen des Naturschutzes unterbrochen werden und konnte noch nicht abgeschlossen werden", heißt es in einer Mitteilungsvorlage für die Stadtverordneten. Nach Angaben unserer Zeitung leben dort schützenswerte Eidechsen, für die nun eine Lösung gesucht werden muss. Wann die Bombensuche fortgesetzt wird, ist noch unklar.