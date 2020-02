MOZ

Dahlwitz-Hoppegarten In der Nacht zum 18. Februar hebelten unbekannte Täter an der Rückseite eines Firmengebäudes in der Carenaallee in Dahlwitz-Hoppegarten ein Fenster auf. Sie stiegen ein und zerschlugen die Verglasung einer Innentür. Mit Gewalt brachen sie einen Tresor auf und stahlen Fahrzeugschlüssel. Der Schaden beträgtetwa 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall.