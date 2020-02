OGA

Summt/Klosterfelde (MOZ) Mit einem Foto aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten in Klosterfelde (Barnim) sucht die Polizei einen Dieb, der bereits am 26. April 2019 in Summt sein Unwesen trieb.

Unbekannte sollen an jenem Tag zwischen 15.20 und 15.50 Uhr auf einem Parkplatz in Summt die Seitenscheibe eines VW Polo eingeschlagen haben. Aus dem Auto wurde dann eine Aktentasche gestohlen, in der sich Ausweise, ein Mobiltelefon und die Bankkarte des Besitzers befanden.

Nur kurze Zeit später wurde mit dieser Bankkarte an einem Geldautomaten in Klosterfelde 1 000 Euro abgeholt. Auf den Videos der Überwachungskameras in der Bankfiliale ist ein Mann zu erkennen, der offenbar mit den Kameras vertraut war und sich zu schützen versucht.

Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavelunter 03301 8510 an.