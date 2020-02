Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer wird Nachfolger von Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald, der im Dezember in Neuruppin mit einem Zapfenstreich auf dm Schulplatz in den Ruhestand verabschiedet wurde? Diese Frage zur Neubesetzung des Postens wird erst nach Ostern beantwortet werden können. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, findet die Anhörung der Wehrführer am Mittwoch, 22. April, statt. "Vorschläge für den Posten des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertreter liegen mittlerweile aus nahezu allen Gemeinden vor", so Pressesprecher Alexander von Uleniecki. Wie viele Kandidaten Kreisbrandmeister werden wollen, teilte er allerdings nicht mit. Die Wehrführer werden Landrat Ralf Reinhardt (SPD) bei der Neubesetzung des Postens aber beraten. Wer den Posten bekommt, entscheidet aber der Landrat als sein Dienstherr. Die Aufgaben des Kreisbrandmeisters werden bis dahin in vollem Umfang durch den bisherigen Stellvertreter Olaf Lehmann und dessen Vize Ralf Leppin übernommen, teilte von Uleniecki weiter mit.

Offiziell wird der neue Kreisbrandmeister aber erste Ende Juni in den Dienst eingeführt werden können. Die Berufung des ersten Feuermanns im Landkreis und seiner Stellvertreter findet im Kreistag statt. Das Gremium kommt nach der Anhörung der Wehrleitung allerdings erst wieder am 18. Juni in Neuruppin zusammen.