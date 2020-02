In der Rathenower Stadtbibliothek wurde am Mittwoch der Regional-Entscheid des Vorlese-Wettbewerbs ausgetragen. 12 Jungen und Mädchen, entsandt von ihren Grundschulen, lasen vor einer 7-köpfigen Jury. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Inge-Sielmann-Grundschule in Milow schickte ihren besten Leser nach Rathenow - Julian Ziemkonnte sich dort am Mittwoch im Regionalentscheid durchsetzen. Insgesamt zwölf Jungen und Mädchen, entsendet als beste Vorleser ihrer Schulen, stellten sich in der Stadtbibliothek dem Wettbewerb, der bundesweit ausgetragen wird. Der siebenköpfigen Jury wurde Lesekompetenz unter Beweis gestellt. Die Teilnehmer trugen aus selbstgewählten Texten und einem Fremdtext vor. Die Jury lauschte und bewertete nach der Lesetechnik, der Interpretation der gewählten Textstelle und beurteilte, ob die Textstelle gut gewählt bzw. gut eingeführt war.

Bereits in der Vorwoche wurde der beste Vorleser der sechsten Klassen im Osthavelland gekürt. Beide, David Schlottmann aus der Erich-Kästner-Grundschule in Falkensee und Julian Ziem aus dem Milower Land, fahren am 18. April nach Wittstock zum Bezirkswettbewerb. Der dortige Gewinner wird zum Landeswettbewerb eingeladen. Wer sich dort durchsetzt, reist zum Bundesfinale.

In seiner 61. Auflage ist dieser deutsche Vorlese-Wettbwerb der älteste und wohl auch größte Wettbewerb. Bei der ersten Etappe im Klassenverband nehmen alle Sechstklässler teil.