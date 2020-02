Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine Betreuungseinrichtung in Neuruppin hat am Mittwoch um kurz nach Mitternacht Alarm geschlagen, weil sie eine 67-jährige Frau vermisste, die an Demenz erkrankt ist. Die Polizei setzte bei der Such auch den Polizeihubschrauber und einen Fährtenhund ein – konnte die Frau aber nicht finden. Nach etwa zwei Stunden gab die Betreuungseinrichtung Entwarnung. Sie teilte der Polizei mit, dass die 67-Jährige sich in einem Nachbarzimmer aufgehalten hatte.