Sandra Euent

Elstal (BRAWO) Rosaria Barthelheimer war zufrieden damit, wie der zweite Bewerbertag in Karls Erlebnisdorf in Elstal am Montag gelaufen war. Rund 100 Jobinteressierte seien vorbei gekommen, hätten sich informiert und auch schon Bewerbungsunterlagen abgegeben, so die Personalmanagerin für den Karls Standort Elstal. 30 Vollzeit- und Aushilfsstellen sind ab April in der Region zu besetzen. Dazu zählen Fahrgeschäftebediener, Verkäufer in Gastronomie und Handel genauso wie beispielsweise Personal für die Verkaufsstände.

Rosaria Barthelheimer und ihr Kollege Franz Bittner, der die Verkäufer/-innen in den Erdbeerverkaufsständen betreut, haben in Elstal mit den Bewerbern bei Kaffee und Waffel gleich ein Bewerbungsgespräch geführt, Probearbeitstage angeboten und offen über die zu besetzenden Stellen gesprochen. Von 16-jährigen Schülern bis zu Menschen im Rentenalter wären alle Altersgruppen unter den Bewerbern vertreten gewesen, so Barthelheimer.

Damit sich die eventuellen neuen Mitarbeiter gleich wohl fühlen, wird ihnen an den Probearbeitstagen, die zumeist am Wochenende liegen, ein Arbeitspate zur Seite gestellt. Die erfahrenen "Karlsianer", wie die Mitarbeiter des Unternehmens genannt werden, zeigen den Jobbewerber alle Abteilungen und betreuen sie während ihres Probearbeitens.