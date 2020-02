Brandenburg an der Havel

© Foto: Christian Spicker via www.imago-images.de

BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, kam es am Dienstagnachmittag, 18. Februar, gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Spittastraße Ecke Zanderstraße.

Offenbar beachtete ein 75 Jahre alte Chevrolet-Fahrer das Rotlicht beim Abbiegen nicht und übersah dabei ein Mädchen, das bei Grün die Straße überquerten wollte. Dabei touchierte das Fahrzeug den Fuß des Mädchens, der dadurch verletzt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen, dass nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.