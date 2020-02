Markus Kluge

Wusterhausen (MOZ) Beieinem 21-Jährigen klickten am Dienstag die Handschellen. Der 21-Jährige hatte am Mittag an der Tankstelle an der Bundesstraße 5 einen VW Passat betankt und war weitergefahren, ohne für die etwa 50 Liter Kraftstoff zu bezahlen. Polizeibeamte entdeckten nach Hinweisen von Zeugen den Wagen kurze Zeit später in Kyritz. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und verließ das Stadtgebiet in Richtung Holzhausen. Zwischen Holzhausen und Zernitz-Bahnhof verlor der 21-Jährige die Kontrolle über den VW und kam von der Fahrbahn ab. Der Mann, der bereits polizeilich bekannt ist, stand offenbar unter Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und ließen eine Blutprobenentnahme vornehmen. Der durch den Unfall demolierte VW war nicht für den Straßenverkehr zugelassen, die daran angebrachten Hamburger Kennzeichen standen in Fahndung und wurden sichergestellt. In dem Wagen befanden sich zudem zwei Jugendliche, die nach Feststellung ihrer Identität entlassen wurden. Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis. Die Polizei nahmen mehrere Strafanzeigen auf. Am Mittwoch wurde der 21-Jährige, nachdem er rechtliches Gehör erhalten hatte, auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.