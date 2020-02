Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die AfD im Brandenburger Landtag ist am Mittwoch erneut damit gescheitert, einen ihrer Abgeordneten zum Chef des Kulturausschusses wählen zu lassen.

Kurz darauf verließ die Fraktion aus Protest die Sitzung. Der bereits in früheren Wahlgängen abgelehnte Felix Teichner kam auf drei Ja-Stimmen aus seiner Fraktion und acht Nein-Stimmen von den weiteren Ausschussmitgliedern. Teichner gilt bei den anderen Fraktionen unter anderem deshalb als nicht wählbar, weil er in den vergangenen Jahren an mehreren Demonstrationen des rechtsextremen Milieus teilgenommen haben soll. Auf einen weiteren Personalvorschlag verzichtete die AfD am Mittwoch. Stattdessen setzte der Abgeordnete Christoph Berndt zu einer längeren Erklärung an, in der er sich über die ablehnende Haltung der anderen Fraktionen beschwerte. Vize-Ausschusschef Ludwig Scheetz (SPD) forderte Berndt schließlich auf, zum Ende zu kommen. Weil dieser dennoch weiterredete, ließ Scheetz sein Mikrofon ausschalten. Unmittelbar darauf verließen die drei AfD-Abgeordneten aus Protest die Ausschuss-Sitzung.