Vielen Kunden sind traurig über die Schließung des Lichthauses in der Magistrale und lassen sich von Bärbel Peter (l.) noch einmal beraten. Das Lichthaus in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt schließt im März. Der Umbau des Bethmann-Kaufhauses beginnt im April. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Kundin stapft in den Laden, fragt regelrecht empört: "Ich hab mal eine Frage: Warum machen Sie zu?" So richtig mag sie es nicht glauben. Nach kurzer Zeit füllt sich das "Lichthaus" in der Magistrale immer mehr. Alle stellen die selben Fragen: Machen Sie wirklich dicht? Warum schließen Sie? Bis wann haben Sie noch auf?

Ja, es stimmt. Das Lichthaus schließt. Der Mietvertrag läuft bis 31. März, danach gehen die Lichter aus. Die Umsätze sind seit Jahren rückläufig, erklärt Inhaber Dieter Gester. Seit 1964 werden in dem Haus, an dem in großen roten Lettern "Bethmann + Co." steht, Lampen verkauft. Gester, der vorher einige Jahre mit seinem Lichthaus im Horten-Kaufhaus war, zog 2001 hierher. "Wir hätten gerne weiter gemacht bis zur Rente, aber es macht keinen Sinn", sagt der 59-Jährige.

Ausverkauf gestartet

Er habe viel ältere Kundschaft, auch aus dem Umland, da es zum Beispiel in Seelow oder Eisenhüttenstadt schon lange kein solches Fachgeschäft mehr gibt. Die Kundenzahl habe im Laufe der Jahre abgenommen. Studierende würden in der Regel nur kleine Lampen kaufen, weil sie nicht lange in der Stadt bleiben, sagt seine Kollegin Bärbel Peter. Einige ließen sich im Geschäft beraten, kämen aber nicht zurück. Gekauft werde dann im Internet, vermuten beide. Denn außer im Möbelladen oder Baumarkt bekomme man nirgends Lampen. Bei älterer Kundschaft seien vor allem Messinglampen beliebt, Ware aus Nickel und Chrom ist moderner. Aber, so Gester: "Man kauft nicht jeden Monat eine neue Lampe."

Im Laufe der Jahre können jedoch einige zusammenkommen. "Im Schlafzimmer an der Decke eine und zwei Nachttischlampen", beginnt Elisa Penndorf aufzuzählen. Zehn Lampen habe sie sich im Lichthaus und im Vorgängergeschäft gekauft. Außerdem Lampen für ihre Eltern und Töchter in Greifswald, Leipzig, Dresden. Sie lobt die Beratung, das gute Material. Die Preise seien nie exorbitant gewesen. "Wenn ein gutes Fachgeschäft schließt, ist das ein Qualitätsverlust."

Rest-Lagerbestände an speziellen Leuchtmitteln, die heutzutage schwer zu bekommen sind, verkauft das Lichthaus ebenfalls noch. Abgesehen von Glühlampen ist im Ausverkauf nun alles zum halben Preis zu bekommen. "Die Karl-Marx-Straße war mal eine super Einkaufsstraße", blickt Dieter Gester zurück.

Neues Leben in das Bethmann-Haus bringen will Thomas Schulze aus Berlin, der das Gebäude von Lothar Bethmann gekauft hat. Wenn das Lichthaus schließt, was er bedauert, werden insgesamt 900 Quadratmeter Fläche frei. "Wir müssen umbauen", sagt Schulze, seit 1. Januar neuer Besitzer. Das Lichthaus habe nicht einmal eine eigene Toilette, die obere Etage sei nur über die Wendeltreppe erreichbar. Das Gebäude sei auf dem Stand von 1964: original Heizkörper, orange-gelbliche Wände und vergilbte Gardinen in den Büroräumen, altes Linoleum, DDR-Decken, im Keller alte HO-Lagerräume.

Mögliche Option: Kletterhalle

Im großen ehemaligen Bethmann’schen Porzellan-Verkaufsraum sollen Treppe und geklinkerte Säule einem Glas-Fahrstuhl weichen. Das muss Thomas Schulze aber zunächst mit dem Denkmalschutz besprechen, so wie jeden anderen Handgriff am Haus. Die Umbauarbeiten sind aktuell in der Planungsphase, ab April soll es losgehen. Was dann in die obere Etage und in die Lichthaus-Räume kommt, ist noch unklar. "Wir sind für alles offen", sagt Schulze. Er könnte sich Praxen gut vorstellen oder ein Restaurant. Glaubt aber nicht, dass er die 900 Quadratmeter an einen Mieter verpachtet. Einzelne Flächen werden ab 200 Quadratmetern zu haben sein. Es gibt jedoch auch einen Interessenten, der sich wegen der Deckenhöhe eine Kletterhalle vorstellen kann.