dpa

Potsdam (dpa) Der Zuzug in das Berliner Umland beschert den Brandenburger Bauunternehmen gute Geschäfte.

Die Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten machten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von rund 14 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Am stärksten wuchs mit einem Plus von knapp 41 Prozent das Segment Wohnungsbau, das nun 1,1 Milliarde zum Umsatz beiträgt. Auch die Aufträge legten zu. Entsprechend stellten die Unternehmen weiter ein und steigerten die Beschäftigtenzahl im Jahresdurchschnitt um 2,5 Prozent auf knapp 17 000.

Weniger dynamisch entwickelte sich die Industrie: Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe wuchs 2019 um zwei Prozent auf rund 24,3 Milliarden Euro. Erfasst sind dabei die Zahlen der 441 Brandenburger Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten.