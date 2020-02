Ines Weber-Rath

Lebus/Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Gerüchteküche brodelt in Lebus: Um die Kleinstadt herum werde alles mit Flächensolaranlagen "zugepflastert", heißt es. Fakt ist: In der Beratung des Bau- und Ordnungsausschusses der Stadt hat ein Vertreter der zur wpd-Gruppe mit Sitz in Bremen gehörende Firma Sws-renergy ein Projekt für den Bau solcher Anlagen vorgestellt. Die Firma soll sich bereits rund 580 Hektar Flächen um Lebus gesichert haben. Zum Beispiel auf den als Drachenwiese bekannten Oderhängen an der B112 in Richtung Frankfurt. Die Flächen liegen zum Teil im Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiet.

Sws-renergy will rund 350 Millionen Euro in den Aufbau von rund 1,3 Millionen PV-Modulen um Lebus herum und bis fast zur Frankfurter Stadtgrenze investieren. Damit könnten rund 125 000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Die bis zu 560 Gigawattstunden Strom, die die Flächensolaranlagen produzieren würden, sollen über eine 18 bis 20 Kilometer lange Trasse in Richtung Briesen und Biegen abgeleitet und dort eingespeist werden.

Das Vorhaben braucht die Zustimmung der Lebuser Stadtverordneten. Die müssten dafür den Flächennutzungsplan für die Stadt ändern. Auf der Tagesordnung der Lebuser Stadtverordnetenversammlung (Donnerstag, 18.30 Uhr im Amtsgebäude) steht das Thema noch nicht. Die sws-renergy lockt die Vertreter der finanziell gebeutelten Stadt mit der Aussicht, dass ihr 70 bis 90 Prozent der fällig werdenden Gewerbesteuer zufließen würden.