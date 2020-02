dpa

Cottbus (dpa) Er stand wegen Misshandlungsvorwürfen vor Gericht - jetzt wurde das Verfahren gegen den ehemaligen Schulleiter einer Grundschule in Forst (Spree-Neiße) gegen Zahlung von Geldauflagen eingestellt.

Der Mann muss 7000 Euro Geldstrafe zahlen, daraus sollen Teilbeträge in Höhe von 300 bis 500 Euro an acht Kinder "als Schadenswiedergutmachung" gehen, wie das Amtsgericht Cottbus am Mittwoch mitteilte. Das Brandenburger Bildungsministerium will sich beraten, welche Folgen die Entscheidung für den Mann beruflich haben soll, wie eine Sprecherin sagte. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde dem Ex-Schulleiter der Kontakt zu Schülern untersagt, er durfte die Schule nicht mehr betreten.