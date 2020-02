Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Wyatt ist zwölf Jahre alt und geht auf die Comenius-Grundschule. "Bisher treffe ich mich mit Freunden draußen oder online", sagt er. Deshalb wünscht er sich das von der Stadt geplante Jugendcafé im Eckhaus an der Bernauer Straße 61/Stralsunder Straße schnell herbei. Wyatt ist einer von 35 Jugendlichen, die am Dienstag ihre Ideen für den Treffpunkt sowie das Jugendforum konkretisieren.

Cathy (12) präsentiert ein Diorama: großer Tisch, Theke für belegte Brötchen und Süßes, Sitzsätze zum Chillen, Holzboden. Schlichtes Design. "Wir wollen viele Naturprodukte verwenden und möglichst wenig Plastik in Umlauf bringen", sagt sie. Was ist ihr wichtig? "Wir brauchen vor allem Ruhe vor den Eltern und das WLAN-Passwort." Charline (13) wünscht sich einen Sportraum mit Airtrack-Matte für Gymnastik, Reck und Bodenbalken. "Da kann man sich austoben."

33 000 Euro zur Verfügung

Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa dreht eine Runde – und ist angetan. "Das ist finanziell alles durchaus realisierbar", so sein erster Eindruck. Die Wünsche der Jugendlichen sind bescheiden. Jugendkoordinatorin Angela Mattner bestätigt: "Vieles braucht nicht viel Geld." Sie findet es wichtig, die Jugendlichen am kompletten Prozess zu beteiligen. Den Bedarf eines zentralen Jugendtreffs gebe es schon seit langem. Sie selbst kümmert sich seit sechs Jahren um das Thema. "Nun arbeiten wir die Qualitäten heraus." Selbst über Wandfarben für die 200 Quadratmeter große ehemalige Ladenfläche darf gesprochen werden. Angela Mattner und ihre Kollegen werden die konkreten Ideen zusammenfassen, um damit auf Trägersuche zu gehen. "Bis Ende des Jahres wollen wir einen Träger gefunden haben."

Nicht nur das Jugendcafé wird am Dienstag im Regine-Hildebrandt-Haus besprochen. Denkschranken sind auch bei den Ausarbeitungen des Jugendforums nicht gesetzt. 33 000 Euro stehen für die Pläne in diesem und im kommenden Jahr zur Verfügung. "Wir müssen besprechen, was wir genau wollen und wie wir überhaupt abstimmen wollen", sagt Sozialpädagogin Christiane Schulz aus der Verwaltung.

Verwaltungsmitarbeiter Pierre Schwering beobachtet die ebenfalls bescheidenen Vorschläge der Jugend mit Zufriedenheit: "Unter anderem werden sich andere Mülleimer, zum Beispiel mit Basketball-Aufsätzen, gewünscht." Die "gefühlte Dreckigkeit" der Stadt sei hoch. Vorbilder könnten die orangen Behälter der Berliner Stadtreinigung oder Hennigsdorfs Variante mit Gesicht und Namen sein. "Das Müllwegwerfen soll attraktiver werden."

Was die Jugend ebenfalls möchte: die Altersstufe für eine Beteiligung am Bürgerhaushalt von 14 auf 12 Jahren heruntersenken und eine stärkere Beteiligung bei der Gestaltung von Spielplätzen. Schwering hebt ein Verlangen hervor: ein Zebrastreifen direkt am Louise-Henriette-Gymnasium. "Dort, wo die Fahrradständer an der Julius-Leber-Straße sind, ist es besonders gefährlich." 12 500 Euro könnte die Erfüllung kosten. Sämtliche Ideen kommen nun auf eine Liste, über welche die Jugendlichen erneut im Jugendforum abstimmen. "Die Verwaltung bringt die Beschlüsse dann direkt in die Ausschüsse", verspricht Pierre Schwering.