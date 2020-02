HGA

Velten (MOZ) Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Mittwoch die Erweiterung der Kita Kinderland in Velten begonnen. Bis zum Herbst sollen in der Einrichtung 66 zusätzliche Plätze geschaffen werden.

"Möglich wird die relativ kurze Bauzeit bis Oktober 2020 durch die sogenannte Modulbauweise", erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag.Die Module werden auf dem südlichen Gelände der Kita platziert. Kosten werde die Investition inklusive Planung, Erstausstattung und Anpassung der Außenanlagen rund 2,8 Millionen Euro. Gefördert wird der Bau durch das Land Brandenburg mit Bundesmitteln in Höhe von 705 699,25 Euro.

"Mit dem Erweiterungsbau soll vor allem die große Nachfrage nach Kitaplätzen bedient werden", sagte Sozialdezernentin Jennifer Collin (SPD). "Wir wollen zugleich aber auch die Chance nutzen, damit die Rahmenbedingungen für die Bildungsarbeit vor Ort zu verbessern." Collin versprach zudem bessere Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen der Kita.

Die neuen Gruppenräume werden auf direktem Wege mit den "flexibel nutzbaren Sanitärbereichen" verbunden, heißt es in der Erläuterung zum Bau aus der Stadtverwaltung."Alle Einheiten erhalten Zugänge in den Gartenbereich mit kleinen Terrassen. Auch an einen Mehrzweckraum sowie einen beheizten Raum für die Krippenwagen, der von innen und außen begehbar ist, wurde gedacht."