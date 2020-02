Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Wie geht es weiter mit dem Klubhaus in Kremmen? Bäckerei Plentz hat 2017 für erstes Leben gesorgt. Doch die oberen Etagen stehen nach wie vor leer. In einer gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat am Dienstag beschäftigten sich die Abgeordneten mit zwei neuen Entwürfen.

Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) zeigte sich "erschrocken über die Dürftigkeit des Konzeptes". Das Architektenbüro Pha-Design legte die im Oktober beauftragte Entwürfe vor. "Das sind nur inhaltliche Zeichnungen ohne Schnitt und Mengenrechnung. Es ist schwer, etwas damit anzufangen." Konkrete Angaben seien laut Bauamtsleiter Enrico Wießner nie das Ziel gewesen. Es sei um eine grundlegende Standortfindung gegangen – Anbau Ost oder West auf der hinteren Seite. "Dafür sind die Unterlagen ausreichend", so Wießner.

Ortsbeiratsmitglied Kathy Lüder von der Klubhaus-AG stellte die Entwürfe vor. Konsens sei von Anfang an gewesen, Bibliothek, Bürgertreff und ein öffentliches WC zu integrieren. In den Anbauten würde die Bibliothek rund 100 Quadratmeter (aktuell: 128) umfassen, es gebe einen 70 Quadratmeter großen Bürgertreff und die Toilette, die aber nicht uneingeschränkt öffentlich zugänglich wäre. Das zweite Obergeschoss bleibt jeweils unerschlossen.

Laut Christoph Brunner (DUB) sollten Stellungnahmen der unteren und oberen Denkmalschutzbehörde eingefordert werden. Die Entwürfe liegen der Behörde seit Januar vor. Die Antworten sollen für weitere Schritte abgewartet werden, waren sich die Abgeordneten am Ende einig.

Für Stefanie Gebauer (UWG/LGU) steht fest, dass Kremmen nicht nur eine barrierefreie Bibliothek, sondern ferner einen Bürgertreff dringend brauche. "Selbst wenn es keine Pflichtaufgabe der Stadt ist, müssen wir etwas für das kulturelle Leben machen." Im Parallelverfahren zu weiteren großen Baustellen (Kita-Anbau, Turnhalle, Feuerwache) sollte die Aufgabe angeschoben werden.

Eckhard Koop wünscht sich nicht nur ein Bewirtschaftungskonzept und eine Schadensanalyse zum Bestandsbau, sondern zudem klare Vorgaben von der Denkmalschutzbehörde. "Sonst kommen wir nicht voran." Was die Behörde laut Rathauschef Busse schon klar kommuniziert habe: Das historische Treppenhaus darf wegen des Tageslichteinfalls nicht verbaut werden. In den drei studentischen Visionen von 2018 sei das aber der Fall gewesen. Deshalb wurden sie der Behörde nicht präsentiert. "Die Vorschläge waren außerdem zu teuer."

Eine weitere Idee ist die Möglichkeit, das Klubhaus der Woba als 100-prozentige Tochter der Stadt zu übertragen. Laut Brunner sei zudem der Gesamtkomplex zu betrachten, also eine mögliche Verbindung von Anbau und noch ausstehenden Plänen – altersgerechtes Wohnen? – für das 3 000 Quadratmeter große Areal.

Finanzierung, Zeitschiene konkrete Pläne? Das konnten Abgeordnete und Verwaltung alles nicht vorlegen. Es scheint weiter alles offen beim historischen Klubhaus, für das seit 2012 eine Lösung gesucht wird.