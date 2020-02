Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Oberhavel Kliniken in Oranienburg und Hennigsdorf haben ihre beiden chirurgischen Fachabteilungen neu organisiert und auf jeweils einen Standort konzentriert. Bislang gab es Abteilungen der Viszeralchirurgie (auch Bauchchirurgie genannt) und der Traumatologie, die häufig mit der Unfallchirurgie gleichgesetzt wird, in beiden Häusern.

Jetzt werden Patienten mit Verletzungen der inneren Organe wie Magen, Speiseröhre, Leber und Darm von Spezialisten in der Oranienburger Klinik versorgt. In Hennigsdorf wurde das Fachwissen der Traumatologen konzentriert, um Wunden und Verletzungen zu behandeln.

Trotz der fachlichen Trennung müsse niemand Sorge haben, im Notfall in den beiden Häusern nicht korrekt verarztet zu werden, beruhigt der Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, Detlef Troppens. Beide Fachrichtungen seien im 24-Stunden-Notfalldienst vorhanden. "Wer als Patient in die Rettungsstelle kommt, muss nicht darüber nachdenken, wo er ist. Wir haben nach wie vor erfahrene Chirurgen an beiden Standorten." Sollte ein Patient nicht verlegt werden können, fahre der jeweilige Spezialist zum Patienten.

Die Spezialisierung in den Krankenhäusern sei ein "unaufhaltbarer Trend", sagte Troppens am Mittwoch in Oranienburg und habe Vorteile durchaus Vorteile für die Patienten in Oberhavel, "weil es die chirurgischen Abteilungen näher zusammenrücken lässt". Dadurch seien Kompetenzen gebündelt worden. So zieht zum Beispiel das Darmzentrum von Hennigsdorf nach Oranienburg. "Hier arbeiten wir jetzt eng mit der Gastroneterologie zusammen. Diese Verflechtung ist sinnvoll", sagte Chefchirurgin Dagmar Francke.

Durch die Konzentration der Fachgebiete Unfallchirurgie, Orthopädie und Geriatrie in Hennigsdorf unter der Leitung des neuen Chefarztes Jesco Jores, der ein ausgewiesener Traumatologie ist, ist die Klinik "breiter aufgestellt", sagte Detlef Troppens.