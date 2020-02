Amy Walker und Roland Becker

Oberhavel (MOZ) Beim Vorlesewettbewerb in Oranienburg fiel die Entscheidung ganz knapp aus: Zwei Teilnehmer hatten für die Jury die Nase vorn, am Ende konnte Marie Margarete Rosanski als Siegerin gekürt werden. "Ich war schon überrascht, dass ich gewonnen habe. Aber natürlich freue ich mich sehr", sagte die Elfjährige nach der Siegerehrung. Beeindruckt hatte sie die siebenköpfige Jury mit einem vorbereiteten Text aus dem Buch "Zweimal Marie" von Nina Petrick. Beim dreiminütigen Vorlesen zeigte sie sich nicht nur textsicher, sondern konnte mit ihrer Ausdrucksweise die Emotionen des Textes übermitteln. "Das Buch habe ich nur einmal gelesen, aber habe danach entschieden, dass es gute Textstellen hat", sagte Rosanski. Zuhause habe sie noch vier oder fünf Mal geübt, dann habe sie noch ihre Deutschlehrerin an der Grundschule Lehnitz um Tipps gebeten.

Lieblingsfach Mathematik

"Eigentlich ist es immer so, dass es ein paar Kinder gibt, zwischen denen es sehr eng ausfällt", sagte Jennifer Bonk von der Stadtbibliothek, die schon seit einigen Jahren in der Jury sitzt. Das Niveau sei stets hoch. Die Entscheidung, nur eine Siegerin zu nennen und keine Zweit- und Drittplatzierungen, sei durch Erfahrungswerte getroffen worden: "Es gibt sonst Diskussionen. Besonders von den Eltern", sagt sie. Dass Marie Margarete Rosanski die Gewinnerin wurde, sei aber wenig überraschend. "Sie ist eine Vielleserin", sagte Bonk. Vielleserin mag sein – aber eigentlich ist das Lieblingsfach der Grundschülerin Mathematik. "In Deutsch habe ich aber auch eine Eins", so Rosanski. Über die nächste Runde hat sie sich auch schon Gedanken gemacht: "Ich nehme wahrscheinlich ein Buch von David Walliams. Ich weiß aber noch nicht genau, welches."

Die Kinderbuchabteilung der Hennigsdorfer Stadtbibliothek hat Lukas Zahn schon durch. Um seinen Lesehunger zu stillen, fährt der Zwölfjährige, der die Hennigsdorfer Fontaneschule besucht, nun in die Humboldt-Bücherei nach Reinickendorf. Dass Lukas nicht nur viel, sondern auch perfekt liest, bewies er am Mittwoch beim Vorlesewettebewerb des Südkreises. Im Hennigsdorfer Stadtklubhaus stellte er einen Ausschnitt aus dem Jugendbuch "Es ging ganz einfach" von Beate Fiedler vor. Dass er auch bestens mit Texten klarkommt, die er noch nicht kennt, bewies er in der zweiten Runde. Ihm gelang es, einen Ausschnitt aus "Die beste Bahn meines Lebens" von Anne Becker perfekt zu betonen und lebendig vorzutragen.

Beide Sieger nehmen am Bezirksausscheid in Strausberg teil.