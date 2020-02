Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Märkische Oderzeitung und die Stadt Angermünde hatten am Dienstagabend zur Ehrung der besten Uckermärker-Sportler des Jahres 2019 eingeladen. Der Besucheransturm war so riesig, dass der Ratssaal fast aus alle Nähten platzte. Unter den 60 Gästen waren sowohl die nominierten Einzelsportler und Teams als auch Übungsleiter, Familienangehörige und Fans.

Diese Resonanz spiegelte auch die Beteiligung an der diesjährigen Sportlerumfrage wider, berichtete MOZ-Sportredakteur Jörg Matthies, der mit seinen Kollegen ganz schön viel zu zählen hatte. Mit 7918 Stimmen wurden diesmal fast dreimal so viele abgegeben wie im vergangenen Jahr. Bürgermeister Frederik Bewer bedankte sich in seiner Begrüßungsansprache für die Arbeit und war gespannt, wer diesmal das Rennen machte. Vor allem die jungen Sportler wie die Nachwuchs-Gewichtheber der TSG Angermünde oder die Junioren-Fußballer aus Kerkow konnten die Bekanntgabe der Pokalgewinner kaum erwarten.

Doch zuvor gab es eine musikalische Einstimmung durch Christian von Recklinghausen, Musiker aus Stolzenhagen. Der Mann mit dem Künstlernamen CreeYuWan spielte eigene und bekannte Lieder und lockerte die Spannung etwas auf.

Dann wurde das Geheimnis endlich gelüftet. "Was in den Kleinstädten und Dörfern passiert, ist schon toll", lobte Jörg Matthies. "Hochachtung vor euren Leistungen." Und weil die Vereine am besten wissen, wie viel Arbeit, Schweiß und Mühe es kostet, um zu Erfolgen zu kommen, nutzten sie diesmal (endlich) die Chance, für die Stimmzettel Vorschläge zu unterbreiten. Am Ende landeten darauf sieben Einzelsportler und sieben Mannschaften, die es allesamt verdient hätten, mit dem Siegerpokal ausgezeichnet zu werden.

Beifall für alle

Am Ende machten bei den Einzelsportlern die Läuferin Leonie Lena Steffan von den Angermünder Wieseln das Rennen vor der TSG-Gewichtheberin Julia Busch und dem Greiffenberger Billardspieler Frank Westphal. Bei den Teams gewannen die D- und E-Junioren-Fußballer des Kerkower Sportclub vor den TSG-Gewichthebern und der Läufergruppe "Lokvögel" des ESV 49 Angermünde. Beifall bekamen jedoch alle Nominierten.

Bevor der Bürgermeister alle Gäste im oberen Foyer ans Büfett einlud, gab es noch eine besondere Herausforderung: CreeYuWan schaffte es tatsächlich, einen großen Chor aus Sportlern und den anderen Besuchern zu bilden und gemeinsam den passenden Song "Auf uns" von Andreas Bourani singen zu lassen. Seite 17