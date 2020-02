DPA

Turin (dpa) Der frühere Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist bei seinem Club Juventus Turin wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

"Zurück beim Team", twitterte der 32-Jährige, der sich Anfang Dezember einer Knieoperation hatte unterziehen müssen. "Oh, wie ich dieses Gefühl vermisst habe." Laut des Tabellenführers hatte Khedria, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Rio triumphiert hatte, bereits am Dienstagnachmittag mit der Mannschaft trainiert. Juventus spielt am Samstag (18.00 Uhr) bei Spal Ferrara.