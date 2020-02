Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Für Max-Lennard Frisch aus der 6 b der Karl-Liebknecht-Grundschule gab es am Mittwoch Grund, sich zu freuen. Der Neuruppiner Sechstklässler hat den Kreisausscheid im Vorlesewettbewerb gewonnen und sich damit für den Bezirksausscheid in Wittstock im April qualifiziert.

"Ich habe mir extra ein lustiges Buch ausgesucht", verriet er im Anschluss. Denn im Unterricht waren in Vorbereitung auf den Wettbewerb Auftritte von Finalisten angesehen worden. "Und Lustiges kommt besser an", so sein Fazit. Ein amüsanter Text allein hätte aber am Mittwoch für ihn nicht zum Sieg gereicht. Eine selbst gewählte Passage vorzutragen, ist immerhin nur der erste teil des Ausscheids. Danach gilt es, einen unbekannten Text vorzulesen. Das war "Kicheritis: Anstecken erlaubt" von Gwen Lowe. Und auch das meisterte der Schüler mit Bravour – sehr zur Freude seiner Deutsch-Lehrerin Ellen Will und seiner Oma Silvia Frisch, die ihn beide begleitet hatten.

Angetreten waren außer ihm Finja Neumann von der Grundschule Lindow, Emma Lehman von der Grundschule Wildberg, Clara Halfter von der Evangelischen Schule Neuruppin, Charline Braun von der Diesterweg-Schule in Wittstock, Julia Briege von der Goethe-Grundschule Kyritz, Luisa Timm von der Grundschule Wusterhausen und Finja Mohnicke von der Grundschule Fehrbellin. Sie alle erhielten für ihre erfolgreiche Teilnahme eine Urkunde und das Buch "Die beste Bahn meines Lebens" von Anne Becker.

Für Max-Lennard Frisch geht es nun darum, sich für den Bezirksausscheid einen neuen Text auszusuchen, mit dem er sich einige Chancen ausrechnet. "Meine Mutter hatte vorher drei Bücher gekauft, und ich habe die angelesen, um zu sehen, was ich nehme", berichtete er. Diesmal möchte er vielleicht einen Text wählen, den seine Konkurrentin Halfter vom Evi vorgelesen hatte: "Die Känguru-Chroniken".