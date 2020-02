Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Alle Dörfer und Gemeinden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin können sich ab sofort mit ihren Projekten wieder an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen. Und das lohnt sich diesmal richtig. Für die inzwischen elfte Auflage sind die Preisgelder aufgestockt worden. Der Sieger erhält diesmal 10 000 Euro, zuletzt waren es 1 500 Euro. Der zweite Platz ist mit 5 000 Euro anstatt mit 1 000 Euro dotiert. Der Drittplatzierte erhält 3 000 Euro, bisher waren es 500 Euro. Das Sieger-Dorf vertritt im kommenden Jahr zudem den Landkreis auf dem Landeswettbewerb. Mit dem Kreisausscheid soll das ehrenamtliche Engagement der Einwohner gewürdigt werden. "Ohne den Einsatz vieler Menschen, für den ich äußerst dankbar bin, würde in unserem Landkreis ein riesiges Stück Lebensqualität verloren gehen", so Landrat Ralf Reinhardt (SPD).

Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden sowie Gemeinde- oder Ortsteile mit dörflichem Charakter und bis zu 3 000 Einwohnern. Bewertet werden von einer Jury nicht nur das Erscheinungsbild der Orte, sondern insbesondere Aktivitäten, die für eine ganzheitliche Dorfentwicklung wesentlich sind. Damit gemeint sind Ideen, Projekte und Aktivitäten einer engagierten Dorfgemeinschaft, die gemeinsame Ziele verfolgen wie die soziale und kulturelle Integration von Alt und Jung.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni. Teilnahmebedingungen und Informationen über die einzureichenden Unterlagen sind auf der Webseite des Landkreises zu finden: www.opr.de. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Antje Woltersdorf, zu erreichen unter antje.woltersdorf@opr.de.