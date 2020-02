Roland Becker

Velten (MOZ) Ein ungewöhnliches und in Veltens stadtpolitischer Geschichte wohl einmaliges Papier lag zur jüngsten Sitzung des Veltener Stadtparlaments auf dem Pressetisch: In einem "Offenen Brief an die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Velten und die Bürgermeisterin der Stadt Velten" beklagt der Kita-Ausschuss der Kita Kinderland, dass sich "die Vorsitzende unseres Ausschusses durch den Stadtverordneten Herrn Gehring bedroht fühlt". Das Schreiben endet mit der Feststellung: "Das ist nicht hinnehmbar."

Bei dem erwähnten Abgeordneten handelt es sich um den AfD-Fraktionsvorsitzenden Heiko Gehring. Die Mutter, die den Kita-Ausschuss leitet und sich von dem Abgeordneten bedroht fühlt, ist Janina Gumprecht. "Es kann nicht sein, dass ich als Person bedroht werde", stellt sie dem Bericht über das, was sich aus ihrer Sicht zugetragen hat, voran. Die Geschichte, die sie erzählt, führt in die sozialen Netzwerke. Dort seien sowohl Heiko Gehring als auch ihr Ehemann Sven Gumprecht in Gruppen aktiv, in denen über Velten informiert und diskutiert wird. "Mein Mann vertritt oft Gegenpositionen zu dem, was Herr Gehring schreibt", erklärt sie. Mal sei es im Schlagabtausch um die Öffnung des Velten-Journals für alle Stadtverordneten gegangen, häufiger aber um das Kita-Essen. Letzteres ist Gehrings Steckenpferd und auch das der AfD-Fraktion, der er vorsteht.

Seit Monaten kämpft die AfD darum, dass Velten eine eigene Schulküche bauen lässt. Noch ist in der Sache nicht entschieden. Für Gehring ist das seiner Meinung nach oftmals schlechte Essen der Grund dafür, sich immer wieder für die Schulküche einzusetzen. Am 4. Februar kritisierte er via Facebook ein vegetarisches Mittagessen, von dem große Teile im Mülleimer gelandet seien. Um die Kinder satt zu bekommen, habe es nach dem Schlaf Leberwurststullen gegeben. Sven Gumprecht beteiligte sich an der Diskussion, indem er die Meinung vertrat, dass das Essen generell nahrhaft sei und den meisten Kindern schmecke.

Für Janina Gumprecht sind solche Diskussionen eigentlich "totale Lappalien". Was darauf allerdings folgte, sei das ganze Gegenteil gewesen. Am Tag darauf habe sie mit einer anderen Mutter vor der Kita gestanden, als Heiko Gehring dazustieß, der ebenfalls ein Kind in derselben Gruppe betreuen lässt. Er habe dort wiederholt, was er ihrem Mann bereits via Facebook geraten habe: Dieser solle sich überlegen, ob er sich als Ehemann einer Kita-Ausschussvorsitzenden in sozialen Netzwerken politisch äußere. Und dann habe er ihr gegenüber wiederholt, was Janina Gumprecht als "verbale Drohung" bezeichnet: "Solche Kommentare meines Mannes könnten mir beruflich schaden."

Dazu muss man wissen, dass Janina Gumprecht als freie Fotografin im Auftrag einer Drittfirma unter anderem Fotos in Veltener Kindergärten und Schulen schießt. Hinzugefügt habe der AfD-Abgeordnete, dass er im Stadtparlament anregen könne, den Auftrag für Fotos in städtischen Kitas und Schulen ausschreiben zu lassen. "Er erwähnte noch, dass schon einmal eine Fotografin abgesetzt worden sei", fügt Gumprecht hinzu und fordert: "Es kann nicht sein, Angst haben zu müssen, dass mir, die sich in Velten engagiert, meine Existenz kaputt gemacht wird." Zudem habe sie sich nicht politisch geäußert.

Der im offenen Brief geäußerten Bitte des Kita-Ausschusses, den Vorfall am vorigen Donnerstag im Stadtparlament zu thematisieren, kam dessen Vorsitzender Marcel Siegert (Pro Velten) nicht nach. Auch im Rathaus brauchte man mehrere Tage, ehe eine Reaktion erfolgte. Noch am Dienstagvormittag meinte Rathaussprecherin Susanne Zamecki: "Wir können uns als Verwaltung nur enthalten." Erst auf den Hinweis, dass der Vorfall eine städtische Kita betreffe, schickte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Nachmittag ein Statement: "Das Schreiben macht mich persönlich sehr betroffen." Sollte sich alles so, wie von Gumprecht beschrieben, zugetragen haben, "könnte man es als Versuch von Herrn Gehring deuten, jemandem Angst zu machen, der anderer Meinung ist als er." Sie stelle sich "moralisch hinter unsere Kita-Ausschussvorsitzende" und prüfe, "mit welchen Mitteln die Stadt solchen Bedrohungsszenarien entgegenwirken kann".

Gumprecht behält Vorsitz

Kurzzeitig habe sie überlegt, den Ausschussvorsitz niederzulegen, sagte Gumprecht. Das werde sie aber nicht tun. Ihr Fazit: "Es ist ein freies Land. Auch andere Meinungen müssen akzeptiert werden."

Gehring wollte sich nicht äußern: "Es ist bereits alles gesagt", behauptete er am Mittwoch und fügte hinzu: "Da ist überhaupt nichts dran." Zudem wolle er sich nicht einer Zeitung gegenüber äußern, die tendenzielle Berichterstattung im Sinne der SPD verfolge und an dessen Unternehmen die SPD beteiligt sei.

Anmerkung der Redaktion: Die von Heiko Gehring (AfD) aufgestellte Behauptung, dass dieser Verlag zu Teilen der SPD gehöre, ist falsch. Der Generalanzeiger ist eine Lokalausgabe der Märkischen Oderzeitung. Eigentümerin ist die Südwest-Presse Ulm. An diesem Unternehmen sind weder die SPD noch andere Parteien beteiligt.