Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Da kommt etwas Spannendes auf Eberswalde zu: Auf einem 24 000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Kupferhammerweg und Finowkanal soll ein komplettes Stadtviertel hochgezogen werden, das aus etwa 260 Wohnungen, zwei Gewerbebauten und einem Parkdeck mit 260 Stellplätzen besteht. Seinen besonderen Reiz bezieht das Areal, in das dreieinhalb Fußballplätze passen würden, nicht nur aus seiner Lage direkt am Wasser und in Bahnhofsnähe. Auch das Gefälle von 14 Metern ist etwas Besonderes. Vor allem aber fallen die Fabrikantenvilla und der Schornstein als Überbleibsel der Hufnagelfabrik ins Auge, die 1914 ein marktbeherrschendes Unternehmen war, 1971 als Nagel- und Drahtziehwerk stillgelegt wurde und bis 1989 von der Handelsorganisation HO als Lager genutzt worden war. Erst recht der nahezu einzigartige Waggonfahrstuhl.

"Wir werden alle Denkmäler auf dem Gelände erhalten, auch wenn wir heute noch nicht wissen, ob und wie wir sie in unser Projekt einbinden können", hat Andreas Dahlke, Geschäftsführer der SITUS GmbH mit Sitz in Berlin, im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt gesagt.

Berliner Projekt als Referenz

Der Grundstücksentwickler hat gemeinsam mit Ralph Wetzorke, einem selbstständigen Finanzplaner aus Berlin, die Kupferhammerquartier GmbH gegründet, die in Eberswalde als Investor fungiert und den Bebauungsplan erarbeiten lässt, für den die Volksvertreter jetzt ohne Gegenstimme den Aufstellungsbeschluss gefasst haben.

"Wir haben reichlich Erfahrungen mit ähnlich anspruchsvollen Vorhaben", hob Andreas Dahlke im Ausschuss hervor und verwies als Referenz auf das Ludwig-Hoffmann-Quartier in Berlin-Buch, für das ein 28 Hektar großes Grundstück mit denkmalgeschützten Gebäuden und Park zu einem Standort für Wohnen, Soziales und Gewerbe entwickelt worden sei.

Noch stehe das Hufnagel-Quartier ganz am Anfang. Die Idee werde mit den nächsten Planungsschritten konkretisiert, sobald sich abzeichne, dass das Bebauungsplanverfahren genehmigungsfähig sei, erklärte der Vertreter des Investors, der davon ausgeht, dass für das Projekt ein zweistelliger Millionenbetrag ausgegeben werden müsse. "Es ist zu früh, sich festzulegen, ob wir 30, 40 oder 50 Millionen Euro brauchen", sagte Andreas Dahlke auf Nachfrage der MOZ. Auch eine Visualisierung der Planung gebe es bisher nicht.

Noch viele Herausforderungen

Auf dem Grundstück ist Wald gewachsen, seit es nicht mehr industriellen Zwecken dient. Für die erforderlichen Fällungen sind Ausgleichspflanzungen erforderlich. Der historische Altbaumbestand soll weitgehend erhalten bleiben. Das Areal ist als Altlastenverdachtsfläche eingestuft. Zu den vielen weiteren Herausforderungen, die noch der Klärung harren, gehört überdies, dass ein Schallschutz für die Bahntrasse benötigt wird. Und es sind des Weiteren die wasserrechtlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Im Idealfall, so der Vertreter des Investors, könnte Ende 2021 damit begonnen werden, das Hufnagel-Quartier zu bebauen. Niemand brauche davor Angst zu haben, dass die vier- und fünfstöckigen Häuser das Stadtbild beeinträchtigen würden. "Weil das Gefälle so groß ist, sind die Gebäude vom Kupferhammerweg aus kaum zu sehen", erklärte Andreas Dahlke im Ausschuss.