Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Rund 10.000 Tesla Model Y sollen pro Woche ab 2021 in der neuen Gigafactory in Grünheide produziert werden.

Das erklärt Tesla jetzt auf seiner Webseite. Dort ist ein Bericht zu der geplanten Gigafactory in Grünheide veröffentlicht, in englisch. In der ersten Phase der Fabrik sollen bis zu 12.000 Leute dort beschäftigt werden – sowohl Menschen aus der Umgebung als auch dem europäischen Ausland, heißt es auf der Seite. Der US-Automobilbauer äußert sich dann zu Umweltfragen und zur Wasserversorgung des Werkes. Tesla wolle durch Wassersparmaßnahmen in der Fabrik die Trinkwasserressourcen schonen und mittelfristig an strukturellen Lösungen für die Gemeinde und mit der Gemeinde arbeiten. Eine nähere Erklärung gibt es dazu nicht. Die Fabrik solle ein Solardach bekommen und man wolle erneuerbaren Strom nutzen. Angekündigt wird der Bau eines Güterbahnhofes auf dem Gelände. Außerdem solle es den Arbeitern so attraktiv wie möglich gemacht werden, per Zug zur Fabrik zu kommen. Auf der englischsprachigen Webseite sind auchJobangebote zu finden – insgesamt 61. Gesucht werden nicht mehr nur Führungskräfte und IT-Leute, sondern auch die ersten Mechatroniker. Der Tesla Model Y, der in Grünheide vom Band laufen soll, wird bislang in Europa noch nicht verkauft.