Schwedt Die Meisterschaft der mit nur sechs Mannschaften aus Uckermark und Barnim besetzten Liga bleibt spannend. Während der verlustpunktfreie Tabellenführer Oranienburger HC die Bernauer Bären mit 36:24 bezwang, kam auch die SSV PCK aus der Oderstadt zu einem haushohen Erfolg gegen Schlusslicht Stahl Finow (30:17). Nun können sich beide Vertretungen so langsam für das vermeintliche Titel-Endspiel wappnen, zu dem die Schwedter den OHC am 1. März in der Dreiklang-Halle empfangen. Das Hinspiel war für die SSV-Mannen auswärts klar mit 15:26 verloren gegangen.

Gegen Stahl Finow lief das Spiel von vornherein glatt. Nach zwölf Minuten lag der Gastgeber mit 7:2 vorn, zehn Minuten später mit 11:4, zur Pause schließlich mit 15:7. Nach Wiederbeginn häuften sich allerdings Fehlabspiele, die Offensive zeigte sich nicht mehr so beweglich. Misslungene Torabschlüsse kamen hinzu, sodass ein noch höherer Erfolg vertan wurde. Der Heimsieg kam allerdings zu keiner Zeit in Gefahr. Nach 40 Minuten stand ein 18:11 zu Buche, zehn Minuten später hieß es 24:14. Bei sechs eigenen Treffern ließen die Oderstädter, bei denen sich René Raddant (7) und Enrico Dilling (6) als erfolgreichste Werfer erwiesen, nur noch drei Finower Tore zu.