Bernd Woite, Rainer Thümmel

Ortsmarke Mit einem klaren 10:0 beim TTC Finow- Eberswalde IV feierte der ESV- Nachwuchs den neunten Erfolg im neunten Spiel. Für den erkrankten Nils Hidasi kam Jannis Weber zu seinem ersten Saisoneinsatz. Er machte seine Sache gut und zeigte, dass sich auch Angermündes "zweite Garde" nicht verstecken muss – drei Erfolge verbuchte er am Ende gegen die jungen Finower Spieler.

Souverän agierte Spitzenspieler Paul Patzke, der in neun Sätzen insgesamt lediglich 17 Punkte abgab und zu keiner Zeit ernsthaft gefordert wurde. Auch Friedrich Müller konnte überzeugen und musste lediglich der Finower Nummer 1, Tobias Möbius, einen Satz überlassen. Die ESV-Schüler haben am Sonnabend zeitgleich mit den Männern (gegen Fürstenberg II) ab 14 Uhr Heimrecht und empfangen den drittplatzierten TTV Top Spin Bernau II.

Punkte für ESV: Paul Patzke, Friedrich Müller (je 3,5), Jannis Weber (3)

Gelungene JSV-Revanche

Der JSV Schwedt II revanchierte sich gegen den Bernauer TTC für die 3:7-Hinspiel-Niederlage. Rio Sternkiker und Dominik Schulz setzten sich im Doppel gleich sicher durch. Auch in der ersten Einzelrunde gewannen beide sehr ausgeglichene Partien. Dagegen musste sich Omar El-Khatib knapp geschlagen geben. Im nächsten Spiel gelang ihm aber mit 3:0 Sätzen ein wichtiger Punktgewinn. Da auch Sternkiker mit einem weiteren 3:0 überzeugte, lag der JSV mit 5:1 vorn.

Ein klarer Sieg wurde es trotzdem nicht. In ausgeglichenen Spielen kämpften sich die Bernauer wieder heran. In der letzten Runde mussten sich sowohl El-Khatib als auch Sternkiker geschlagen geben. Zum Glück gelang es Schulz, den so wichtigen Siegpunkt zum 6:4 zu erkämpfen. Dadurch konnten die JSV-Eleven den Anschluss an das Mittelfeld herstellen.