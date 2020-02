Frank Thomas

Woltersdorf Die Woltersdorfer Tischtennis-Spieler bleiben weiter im Aufstiegsrennen. Nach einem 8:1-Erfolg in der Vorrunde konnte die erste Mannschaft der Randberliner auch im Rückspiel mit 8:2 einen sicheren Heimsieg gegen den Tabellensiebten Blau-Weiß Groß Lindow verbuchen. Nur die Nummer 1 der Gäste, Michael Thiele, war in der Lage, den Woltersdorfern zwei Punkte abzunehmen. Er gewann jeweils im fünften Satz gegen Robert Noack und Franz Biesel.

Ganz stark trumpften beide Woltersdorfer im unteren Paarkreuz auf. Patrik Thelen und Adrian Metzner gewannen nicht nur ihr Doppel, sondern blieben jeweils auch in ihren Einzeln ungeschlagen. In der Rangliste der erfolgreichsten Spieler der Staffel ist Robert Noack auf Platz 3 mit 22:7 Saisonsiegen weiter der beste Woltersdorfer. Auch Franz Biesel rangiert als Neunter (16:9 Siege) in den Top Ten, die inzwischen auch Adrian Metzner (12:2) als derzeit Zwölfter anpeilt.

Aufstiegs-Chancen gewahrt

"Mit diesem Sieg haben wir unsere Aufstiegs-Chancen weiter aufrecht erhalten. Aber die schwersten Aufgaben in der Rückrunde kommen noch", kommentierte Kapitän Franz Biesel den erwarteten Erfolg. Die Woltersdorfer behaupten sechs Spiele vor Saisonende mit 19:1 Punkten weiter die Tabellenführung, gefolgt vom gleichfalls weiter ungeschlagenen 1. KSV Fürstenwalde (17:3). Nur der Staffelsieger steigt in die Landesliga auf, der Zweite kann noch über in die Relegation den Sprung in die höhere Klasse schaffen.

Vor den entscheidenden Spielen gegen den Tabellendritten Marxdorf und die Fürstenwalder, die ihre beiden letzten Spiele in Eisenhüttenstadt und gegen Bernau jeweils souverän mit 8:0 gewannen, steht für die Woltersdorfer nun erst mal das Auswärtsspiel beim TTV Eisenhüttenstadt an. Gegen den Tabellenfünften hatte man in der Hinrunde beim 8:5 einige Probleme.