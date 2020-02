Wilfried Hohmann

Müllrose Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben sensationell beim Tabellenführer TSG Lübbenau 63 mit dem 28:28 (12:15) einen Punkt entführt und belegen damit Platz 3 in der Süd-Staffel. Sie haben damit in dieser Saison erst als zweites Team gegen den Tabellenführer punkten können.

HSG-Trainer Tobias Hallert: "Natürlich bin ich sehr zufrieden mit diesem Punktgewinn, den ich dank der starken kämpferischen, aber auch spielerisch guten Leistung für völlig verdient halte. Auch ein Sieg war durchaus möglich, aber dafür spielten wir in der ersten Hälfte noch etwas zu ängstlich, wo wir nach Gleichstand fünf Gegentore zugelassen haben. Von daher sehe ich uns noch nicht als Spitzenteam der Liga, auch wenn wir uns spielerisch durchaus verbessert haben. Letztlich fehlt es uns noch an spielerischer Konstanz über die gesamten 60 Minuten."

Die Anfangsphase verlief völlig ausgeglichen. Bis zum 4:4 in der 14. Minute konnte sich keine Mannschaft absetzen. Dann erzielten die Gastgeberinnen drei Treffer in Folge zum 7:4. Aber die HSG-Frauen hielten dagegen und glichen durch drei Treffer in Folge bis zur 19. Minute wieder aus. Nach diesem 7:7 die wahrscheinlich für den Ausgang des Spiels entscheidende Phase. Denn in den folgenden fünf Spielminuten gelang den HSG-Frauen kein Treffer mehr. Letztlich fehlte bei der Chancenverwertung das letzte Quäntchen an Überzeugung. Dagegen setzten sich die Gast­geberinnen in dieser Phase auf 12:7 ab.

Gäste verkürzen trotz Unterzahl

Ausgerechnet eine Zeitstrafe gegen Sarah Regen nutzte Caroline Hallert zum 8. HSG-Treffer, der die Schlaubetalerinnen wieder ins Spiel brachte. Die HSG verkürzte bis zur Pause auf drei Treffer zum 12:15.

In der Halbzeitpause motivierte HSG-Trainer Hallert seine Frauen zu mehr Mut beim Abschluss und verwies darauf, dass die Gastgeberinnen an diesem Tag durchaus schlagbar sein könnten. Das schien den HSG-Frauen zu mehr Selbstvertrauen verholfen zu haben. Denn Caroline Hallert und Luisa Lehmann stellten mit zwei Treffern den Anschluss zum 14:15 her. Nach dem 16:14 glichen die Müllroserinnen zum 16:16 aus. Bis zum 22:22 in der 46. Minute wogte die Partie hin und her. Dann gelang den HSG- Frauen erstmals eine 24:22-Führung, die bis zum 25:23 in der 49. Minute Bestand hatte.

Das veranlasste die Gastgeberinnen zur Auszeit, die insofern von Erfolg gekrönt war, dass die Lübbenauerinnen in der 54. Minute mit 27:26 in Führung gehen konnten. Doch die HSG-Frauen konterten und holten sich nach zwei Treffern die Führung mit 28:27 zurück. Nach dem 28:28 in der 56. Minute gelang keinem Team mehr ein Treffer. Dabei hatte die HSG den letzten Angriff des Spiels. Die verbleibenden acht Sekunden reichten jedoch trotz Auszeit nicht mehr zum Siegtreffer.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Caroline Hallert 7, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann 1, Luisa Lehmann 5, Sarah Regen 4, Jenny Hale, Nora Reinhardt 9/1

Siebenmeter: TSG 3/2, HSG 2/1 – Zeitstrafen: TSG 1, HSG 2