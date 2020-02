Hubertus Rößler

Strausberg (MOZ) Die Judoka des JC 90 hatten bei den Nordostdeutschen Meisterschaften der Altersklasse U 15 in Strausberg ihren nationalen Wettkampf-Jahreshöhepunkt. Insgesamt sicherten sich die neun Frankfurter einen Titel und sechs weitere Medaillen.

Niclas Hofmann (Gewichtsklasse -43 kg) gewann den Meistertitel, obwohl er nach einer Verletzung am großen Zeh mit Tapeverband angetreten war. "Niclas zeigte absoluten Siegeswillen in seinen Kämpfen und wurde trotz Handicap verdient Meister", lobte Trainer Michael Rex. Die Frankfurter stellten drei weitere Finalisten, die sich aber im Endkampf nicht durchsetzen konnten: Thanakon Mazur (-50 kg) war als Landesmeister im Finale nicht zielstrebig genug. Hannes Reusch (-60 kg) bot wie bei den Landesmeisterschaften eine überzeugende Leistung, auch Akram Baysurkaev (-66 kg) zeigte eine deutliche Leistungssteigerung. "Besonders freue ich mich über Akram. Er konnte endlich auch außerhalb des Trainings überzeugen und sein Potenzial bei einem Wettkampf abrufen", sagte Rex.

Trainer Michael Rex zufrieden

Leandro Schütze (-55 kg) und Ludwig Schulze (-66 kg) wurden beide Dritter. Malin Neumann (-63 kg) musste sich nur im ersten Kampf geschlagen geben und landete ebenfalls auf Rang 3. Charlotte Nettesheim (-44 kg) zeigte als jüngerer Jahrgang eine gute Leistung. Sie verlor unglücklich im Bronzekampf und kam auf Rang 5.

"Die gesetzten Ziele konnten erfüllt werden. Die Sportschüler konnten beim Höhepunkt in der Breite überzeugen und haben gezeigt, dass sie zur nationalen Spitze in ihrer Altersklasse gehören", resümierte Rex. Nun bereiten sich die Judoka auf ihren ersten internationalen Wettkampf in Schweden Ende März vor.