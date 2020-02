Trubel in der Mehrzweckhalle: Es war viel los, bevor die Meisterschaften so richtig in Gang kamen. © Foto: Edgar Nemschok

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Der KSC Strausberg war Gastgeber der Nordostdeutschen Meisterschaften im Judo und hatte seine Meisterleistung schon im Vorfeld erbracht. Zum ersten Mal nutzten die Strausberger nicht ihre eigene Judohalle im Sport- und Erholungspark. Sie zogen für dieses Turnier aus Platzgründen in die neue Mehrzweckhalle an der Hegermühlen-Grundschule. Zwei Veranstaltungstage waren angesetzt und dazu kamen 281 Judoka aus den Altersklassen der U 18 und U 21 am Sonnabend und am Sonntag sogar 221 aus der Altersklasse der U 15.

Jürgen Teichmann, Abteilungsleiter Judo beim KSC Strausberg, erklärte: "Wir haben 550 Matten für die vier Wettkampfflächen transportiert. Der größte Teil davon wurde aus Frankfurt (Oder), aber auch aus Strausberg und Rehfelde in die Halle gebracht. Am Sonntagabend wurde alles wieder abtransportiert. Wir haben Sportler aus dem Verein, Eltern sowie auch Mitglieder anderer Sportgruppen für dieses Projekt motivieren können."

Am Ende dankten die Brandenburger Judoka dem Ausrichter mit hervorragenden Ergebnissen. In den drei Altersklassen und entsprechenden Gewichtsklassen bei den Mädchen und Jungen räumten die Brandenburger fast 90 Medaillen ab, davon 24 Goldmedaillen. In der Altersklasse der U 15 ist die Nordostdeutsche Meisterschaft der höchste Titelkampf. In der U 18 und U 21 qualifizieren sich die Medaillengewinner für die Deutschen Meisterschaften, die in zwei Wochen in Leipzig bzw. in drei Wochen in Frankfurt stattfinden.

Beim KSC Strausberg war Trainer Mirko Wockatz vor allem auf das Abschneiden von Josie Zimmermann (+63 Kilogramm) gespannt. "Ich bin total aufgeregt", sagte sie vor ihrem ersten Turnierkampf gegen Amely Wittenberg aus Mecklenburg-Vorpommern. Doch sie meisterte ihren Kampf und wurde am Ende Dritte.

Ergebnisse:www.german-judo.de