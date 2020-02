Udo Kalms

Eberswalde Das Projekt des Kreissportbundes Barnim (KSB) "Kinderschutz wird bei uns großgeschrieben" feiert sein fünfjähriges Bestehen. Das Vorhaben wird unterstützt von der Sportstiftung der Sparkasse Barnim sowie dem Jugendamt des Landkreises. Ministerpräsident Dietmar Woidke ist der Schirmherr für das Kinderschutzprojekt. Was in den fünf Jahren passiert ist, darüber sprachmit dem Vorsitzenden des Barnimer Kreissportbundes, Ronald Kühn.

Herr Kühn, am 21. November 2014 wurde das Projekt auf einer Konferenz vor Vorständen und Übungsleitern der im KSB organisierten Vereine des Landkreises vorgestellt und am 1. Januar 2015 gestartet. Wie sieht Ihr Fazit nach fünf Jahren aus?

Es gab damals eine große Resonanz, sowohl im Landkreis als auch im Land – eine Euphorie entstand aber nicht. Das liegt daran, dass es sich um einen nicht ganz unerheblichen, jährlich zu leistenden und vor allem zusätzlichen Aufwand innerhalb der Organisation eines Vereins handelt. Befürchtungen aus der Startphase, dass sich insbesondere erfahrene Trainer und Funktionäre überwacht fühlen könnten und dem Verein den Rücken kehren, sind nicht eingetreten. Im Gegenteil, das Projekt hat Nachahmer gefunden, zum Beispiel den KSB Potsdam/Mittelmark und den Verband Brandenburgischer Segler. Auch der Landessportbund (LSB) zeigt großes Interesse.

Welche Wirkung besitzt das Siegel denn?

Wir freuen uns darüber, dass die Gütesiegelträger das Symbol stolz auf ihren Homepages und anderen öffentlichkeitswirksamen Orten präsentieren und zu Recht auch als Marketinginstrument nutzen, neue jugendliche Mitglieder zu gewinnen. Wir sind als KSB Barnim dankbar, dass eine Vielzahl von Vereinen seit der ersten Stunde dabei sind und unsere Idee der Prävention vor Kindeswohlgefährdung aktiv unterstützen.

Wie viele Sportvereine des Landkreises Barnim haben das Gütesiegel bisher bekommen?

Mit Stichtag 21. Dezember 2019 haben 36 von insgesamt 202 Vereinen die Voraussetzungen für das Gütesiegel Kinderschutz erfüllt. Viele der Vereine tragen das Gütesiegel schon seit Jahren und konnten es mehrfach verlängern. Ich erinnere zum Beispiel an die SG Schwanebeck 98, Schwarz-Weiß Zepernick, Finowfurter SV, TTC Finow-Gewo Eberswalde, oder Lunower SV, um nur einige zu nennen. Wir freuen uns aber sehr, dass es auch wieder Erstanträge auf Erlangung des Gütesiegels Kinderschutz gab, unter anderem vom TTV TopSpin Bernau, SV Biesenthal 90, 1. FV Stahl Finow und Wassersport Werbelow. Wichtig ist, dass in den 36 Vereinen, die das Gütesiegel Kinderschutz tragen, 44,43 Prozent der Kinder und Jugendlichen trainieren, die in den Mitgliedsvereinen des KSB Barnim organisiert sind.

Gibt es eine Anlaufstelle oder Hotline für Anfragen zum Thema Kinderschutz?

Für Anfragen steht in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Barnim Kerstin Albertziok zur Verfügung. Für knifflige Fälle oder eine pseudonymisierte Prüfung des Inhalts eines erweiterten Führungszeugnisses kooperieren wir mit Herrn Rechtsanwalt Schweins. Wir mussten diese Beratung seitens des KSB glücklicherweise noch nicht in Anspruch nehmen.

Ein weiteres Thema war beim Start 2015 das erweiterte Führungszeugnis für hauptamtliche und ehrenamtliche Trainer. Wie sieht es damit aus?

Die Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses ist übrigens nicht nur für Trainer und Übungsleiter, sondern für jeden Vereinsvertreter, der regelmäßig Kontakt zu den trainierenden Kindern hat, notwendig. Es ist eine der Mindestanforderungen für den Verein zur Erlangung des Gütesiegels, die Vorlage ist alle drei Jahre zu wiederholen. Die ersten Vereine sind diesbezüglich bereits in der Pflicht. Gelegentlich erfahren wir, dass diese Zeugnisse zum Nachweis im Verein gesammelt werden. Von einer solchen Vorgehensweise raten wir als KSB dringend ab, nicht nur aus Gründen des Datenschutzes. Eine im Vier-Augen-Prinzip durchgeführte dokumentierte Einsichtnahme ist völlig ausreichend.

Was könnte nach Ihrer Meinung noch besser laufen bei der Umsetzung des Projektes?

Wir wollen unser Projekt "Kinderschutz wird bei uns großgeschrieben" noch attraktiver gestalten. Der Mitgliederversammlung des KSB wollen wir daher im März einen Vorschlag unterbreiten: Für Kinder und Erwachsene gab es für die Vereine vom KSB bisher einen Förderbetrag von 9 Euro pro Mitglied. Unser Vorschlag sieht vor, zu differenzieren. Der Förderbetrag soll nun 8 Euro für alle betragen und für Vereine mit dem Kinderschutz-Gütesiegel sieht der Förderbetrag 12 Euro pro Kind vor. Die Vereine sollen noch mehr für das Kinderschutz-Gütesiegel sensibilisiert werden. Weiterhin wollen wir zu diesem Thema Workshops mit den Vereinen anbieten, um mit dem Thema Kinderschutz noch mehr in die Breite zu kommen.