Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Zahl der "Kunden" insgesamt sei mit 400 pro Woche "relativ konstant". Allerdings sei eine wachsende Zahl von älteren Kunden, von Rentnern, festzustellen. Dies erklärte Steffi Wienke vom Verein "Brot und Hoffnung", der in Eberswalde die Suppenküche und den Tafel-Laden betreibt, jüngst vor dem Sozialausschuss. Das Problem einer zunehmenden Altersarmut zeichne sich eben auch in der Barnimer Kreisstadt ab. Der Verein versuche sich darauf einzustellen. "Wir liefern Lebensmittel beispielsweise schon an Bedürftige aus", so Wienke.

Der Verein "Brot und Hoffnung", 1997 gegründet, verstehe sich mit seinen Angeboten "nicht als Grundversorger, sondern als Unterstützung", so die Leiterin. Dies sowohl in materieller Hinsicht als auch in puncto Beratung und Kontakte. Am Standort der Eisenbahnstraße 84 biete sich mit dem Hinterhof ein "geschützter Raum" für die Klientel.

Für den Betrieb von Suppenküche und Tafel entstehen dem Verein Kosten von etwa 73 000 Euro im Jahr. Von der Stadt Eberswalde gebe es eine sogenannte institutionelle Förderung in Höhe von 10 000 Euro jährlich. Daneben erhalte der Verein einige Spenden. Eine große Hilfe seien die 26 Lebensmittelgeschäfte und örtliche Firmen, die Brot, Wurst, Gemüse und Co. zur Verfügung stellen, lobte Wienke. Gleichzeitig dankte sie den freiwilligen Kräften, die den Betrieb sichern. Suppenküche und Tafel würden vom Ehrenamt leben.