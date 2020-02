Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wenn der Amtsausschuss des Amtes Schlaubetal wie geplant am 5. Mai über die Neubesetzung des Amtsdirektorpostens entscheidet, dann werden seine Mitglieder von den Bewerbern nicht nur die Privatführungszeugnisse (allgemein polizeiliche Führungszeugnisse genannt) eingesehen haben, sondern die behördlichen Führungszeugnisse, also die erweiterten Führungszeugnisse. Denn jeder Bewerber muss mit seiner Bewerbung "zeitnah ein aktuelles behördliches Führungszeugnis" bei der für seinen Wohnort zuständigen Meldebehörde beantragen. So steht es in der Stellenausschreibung, die am Dienstagabend durch den Amtsausschuss beschlossen worden ist und die jetzt veröffentlicht werden wird.

Der Amtsausschuss und die Amtsverwaltung als Verfasserin der Ausschreibung ziehen mit der Aufnahme des behördlichen Führungszeugnisses eine Konsequenz aus den Vorgängen um den noch bis zum 29. Februar amtierenden Amtsdirektor Matthias Vogel. Denn wenn vor dessen Wahl im Januar 2017 sein behördliches Führungszeugnis vorgelegen hätte, dann hätten die Ausschussmitglieder in diesem auch erfahren, dass Matthias Vogel im Jahr 2007 in Nordrhein-Westfalen wegen Veruntreuung von 55 000 Euro zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war, wie Recherchen dieser Zeitung ergeben hatten. Und sie hätten sich vermutlich für einen anderen Kandidaten entschieden. Während der Kandidatensuche lag dem Ausschuss 2016/2017 aber nur das einfache polizeiliche Führungszeugnis vor, und in diesem tauchte die zwischenzeitlich erlassene Strafe nicht mehr auf.

Während seiner Sitzung hat der Amtsausschuss zunächst das Entlassungsgesuch des amtierenden Amtsdirektors, der wie berichtet jetzt zum dritten Mal seit Januar 2017 durch ein Gericht wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestraft worden ist, zur Kenntnis genommen und bestätigt. Die Amtsverwaltung informierte darüber, dass anders als befürchtet keine weiteren Kosten wegen des Rücktritts auf das Amt zukommen. Zum einen verzichtet Matthias Vogel mit seinem freiwilligen Rücktritt von sich aus auf die Bezüge, die ihm bei einer Abwahl noch bis ins Jahr 2025 hätten gezahlt werden müssen. Zum anderen wird das Amt auch nicht für die Nachversicherung des Noch-Amtsdirektors in der Rentenversicherung (das Beamtenverhältnis erlischt mit allen Pensionsansprüchen) aufkommen müssen: Diese zusätzlichen Kosten werden von der Versorgungskasse übernommen.

Wahl für den 5. Mai geplant

Ein behördliches Führungszeugnis wird niemals dem Antragsteller ausgehändigt, sondern immer nur einer Behörde – in diesem Fall dem Amtsausschuss. Mehrere Ausschussmitglieder betonten, dass es verschiedene Möglichkeiten und Wege gibt, weitere Auskünfte über die Bewerber um den Posten des Amtsdirektors einzuholen, und dass jedes einzelne Mitglied des Ausschusses diese auch nutzen sollte. "Jedes Ausschussmitglied trägt die Verantwortung dafür, dass die Bewerbung ordentlich über die Bühne geht", sagte etwa Ulrich Zimmer.

Mit dem Beschluss über die Stellenausschreibung legte der Amtsausschuss auch den Zeitplan fest. Demnach wird die Bewerbungsfrist am 6. April enden. Am 5. Mai will der Ausschuss dann den neuen Amtsdirektor wählen.