Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Bauunternehmer Frank Laue hat den versprochenen Tekturantrag für sein millionenschweres Bauvorhaben an der Prenzlauer Chaussee gegenüber der Apotheke im Wandlitzer Norden nicht gestellt. Das erklärte Bürgermeister Oliver Borchert auf Nachfragen von Mitgliedern des Hauptausschusses in der vergangenen Woche – einen Tag, nachdem die Frist für den Tekturantrag ausgelaufen war. "Bei uns im Rathaus ist nichts eingegangen", sagte der Bürgermeister. Sein Bauamtsleiter Lars Gesch bestätigte: "Herr Laue ist noch einmal deswegen angeschrieben worden. Eine Antwort haben wir nicht erhalten."

Nach Protesten aus Wandlitz gegen seine bereits genehmigten Baupläne hatte der Unternehmer versprochen, das hintere von zwei Gebäuden um einen Meter dichter an das Bahngleis zu rücken und das an der Prenzlauer Chaussee gelegene vordere Gebäude um mindestens 2,30 Meter nach hinten zu verlegen, so dass die Entfernung zwischen diesem und der Straße rund elf Meter betragen sollte. Für diese Verschiebung des Baukörpers wäre ein Tekturantrag notwendig.

Welche Möglichkeiten man habe, auf den Bauherren Druck auszuüben, wurde im Hauptausschuss daraufhin gefragt. "Keine" lautete die Antwort von Borchert. "Man hat sich damals darauf verlasen, dass er das einhält, was er versprochen hat. Der Bebauungsplan wurde bestätigt", erklärte der Rathauschef.

Nicht besser wurde die Stimmung unter den Mitgliedern des Gremiums, als Gabriele Bohnebuck, Fraktionsvorsitzende von Linke/Bündnis 90/Grüne/UWG erzählte: "Ich hatte heute Gelegenheit, in die Bauzeichnung Einblick zu nehmen. Der Abstand des Gebäudes von der Straßenkante beträgt danach 4,50 Meter", stellte sie vielsagend fest.