Thomas Berger

Altlandsberg Nachdem wir 2019 schon angefangen haben, wollen wir dieses Jahr eine Qualitätsoffensive starten", gibt Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam die Marschrichtung für die weitere inhaltliche Ausrichtung in Altlandsberg vor. Bisher war vieles einfach durch Ausprobieren gekennzeichnet, was funktionieren könnte. Nun zeigt der Blick auf das vorgestellte Jahresprogramm 2020, soweit es derzeit schon steht, dass es immer stärker um Feinjustierungen geht. Ruebsam hat dabei mehrere Themenbereiche identifiziert, die gewissermaßen die Säulen der Schlossgut-Offerten ausmachen.

Klassik, durchaus sehr breit in der Einstufung, macht dabei weiterhin einen besonders dicken Stein im Fundament des Ganzen aus. Diesen Sonnabend um 19 Uhr gibt sich der international renommierte Kammersänger Jochen Kowalski im Rahmen der Reihe "Musikalische Residenzen" in der Schlosskirche die Ehre. Zum Frauentag am 8. März spielt an gleicher Stelle um 15 Uhr das Duo Bremerich & Broneske mit "Zur Sache, Schätzchen" auf, am 3. April heißt es mit dem Barockensemble Musica Colorata "Lascia Ch’io Pianga – Gefühlswelten des Barock".

Von Schubert bis Chopin

"Hauptgang: Forelle" wird dann beim Schubert-Abend mit dem Knobelsdorff-Ensemble Berlin am 25. April serviert, und gleich tags darauf spielt Pianistin Giedré Lutz Filmmusik: "Wenn Träume fliegen lernen" ist der Titel. Auch auf das Streichquartett der Kammerakademie Potsdam (15. Mai), das Pfingstkonzert am 31. Mai sowie erneut das Extrempianisten-Duo "Beflügelt" und einen Chopin-Abend jeweils im November können sich Klassikfreunde schon freuen.

Ein besonderer Höhepunkt ist als Gastspiel die Wanderoper-Inszenierung Nabucco, die am 23. August erstmals auf der Schlossterrasse zu erleben sein wird. Wichtig ist dem Geschäftsführer deshalb bei der Programmplanung, dass sich derzeitige Baustellen auf dem Gelände der Fertigstellung nähern. Demnächst sollen zur Wegesicherung noch die Lampen installiert werden – frei bleibt dabei der zentrale Schlossplatz, wo dann bei Open-Air-Aktionen die große Bühne steht. Für die Bestuhlung läuft die Werbung um "Stuhlpaten" an, die einzelne Sitze oder ganze Stuhlreihen zu finanzieren helfen. Die Orangerie, wo momentan der Trockenbau die Wände fast zu habe, wie Ruebsam berichtet, soll dann die Räume zur Einlagerung bieten. Das "Nabucco"-Team als Fremdeinkauf bringt seine Stühle noch mit. Die Bäume für das Bepflanzen der Alleen bis zum Kreuzteich, wo diese Woche die Eichenholzpfähle eingeschlagen werden, sollen im Herbst kommen, sieht der Zeitplan vor. Vorerst ist nur dieser erste Bauabschnitt des Parkbereiches finanziell abgesichert.

Ein weiteres wichtiges Puzzleteil im inhaltlichen Bereich stellt das Segment Jazz & Crossover dar, das Ruebsam nach ersten guten Erfahrungen mit der Resonanz weiter pflegen und ausbauen möchte. Das Jaspar Libuda Trio am 7. März und Duck Tape Ticket (Groove on Strings) am 9. Mai, jeweils in der Schlosskirche, sortieren sich da ebenso ein wie das Lions-Benefizkonzert für die "Kristallkinder" mit dem Bundespolizeiorchester am 12. Juni im Domänenhof und "Mit Goethe auf Reisen" (20. Juni) im Gutshaus.

In Sachen Theater gibt es das volle Stück von "Alice im Wunderland" mit Schülern der Stadtschule am 21. Juni, zuvor am 1. Juni das Pelle-Kinder- und -Jugendmusical "Ein Sommernachtstraum", die Buckower Märchen­erzählerin Kerstin Yvonne Lange diesmal mit "Die Regentrude" (16. August) und schließlich Charles Dickens’ "Eine Weihnachtsgeschichte" als Familientheater zum 1. Advent am 29. November. Nicht zu vergessen als erneutes Open-Air-Spektakel im Domänenhof am 17. Juli beim Sommertheater in historischen Stadtkernen diesmal die Inszenierung des Kleist-Stückes "Der zerbrochene Krug". Im Bereich Kino sind "25 km/h" am 29. Februar sowie der Eisenhüttenstadt-Film "Und der Zukunft zugewandt" am 28. März die nächsten Termine, später folgen noch "Lara", "100 Dinge", "Das perfekte Geheimnis" sowie "Paul und Paula".

Pflegen möchte Ruebsam auch die kleine Sparte Literatur. Barbara Schnitzler gestaltet am 29. März mit "Ewigkeit: Ein Moment" einen musikalischen Rilke-Nachmittag, Franziska Troegner und Jaecki Schwarz lesen am 19. September aus Roald-Dahl-Krimis: "Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel."

Besonders bunt geht es im Segment Rock, Pop, Folk & Co. zu. Die Folk-Legende Ray Cooper gibt sich am 29. August die Ehre, Uli Kirsch kommt am 31. Oktober und das regionale Eigengewächse der Singer-Songwriter-Szene, Leona Heine, am 19. Dezember. Dazu gesellen sich Clover mit Irish Folk zum St. Patrick’s Day am 20. März, tags darauf Pipentid, die schwedische Band Väsen (15. September), Katja Werker (10. Oktober) sowie die Leonard Cohen Tribute Band am 10. Mai.

Besonders gern als Geschenk-Gutschein von Frauen für Männer gekauft würden im Segment Genuss die Bier- und Brandtastings, weiß Ruebsam aus der Vorjahreserfahrung zu berichten, die Pralinenworkshops erfreuen sich ebenfalls guter Nachfrage. Ausweiten will der Geschäftsführer, gerade mit Blick auf die dann teils fertigen großen Flächen, schon dieses Jahr die Märkte und Feste. So wird der Vogelscheuchenmarkt als Altlandsberger Stadtfest diesmal mit dem Regionalparkfest gekoppelt, wird es am 5. September neben der Bühne auf dem Marktplatz eine Zweite auf dem Schlossplatz geben, die sich alternierend bespielen lassen. Bereits zum Sattelfest am 26. April (mit einer eigenen Tour dabei die Brandenburger Bierstraße, zu der auch die Altlandsberger Brauerei gehört) wird am Tag davor der Frischemarkt dazukommen – Hintergrund sind Ruebsams Kontakte als Genussbotschafter des Verbandes pro agro.