Warnbaken am Straßenrand: Ein Blick in den Amselweg, die längste der Straßen in der Storkower Vogelsiedlung. Vom Asphalt ist bisher nur die Tragschicht vorhanden. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Dass am Mittwoch in den Vogelwegen in Storkow kein Bauarbeiter zu sehen war, entspricht im Grunde genommen der Planung. Seit mehr als einem Jahr schon sollten die dortigen Bewohner über neues Betonpflaster und schwarzen Asphalt zu ihren Einfamilienhaus-Grundstücken gelangen. So war es ursprünglich einmal vorgesehen, als die Bauarbeiten in der Siedlung am östlichen Ende des Stadtteils Karlslust, gegenüber dem Sportplatz, begannen, und so hatte es die Stadt mit dem beauftragten Unternehmen auch vertraglich festgeschrieben. "Fertigstellung bis Ende Oktober 2018", heißt es in dem Papier. Nun hat das Jahr 2020 begonnen. Es gibt tatsächlich Pflaster und Asphalt in der Vogelsiedlung, doch abgeschlossen sind die Bauarbeiten noch immer nicht. Auch eine Fertigstellung in Kürze steht nicht in Aussicht.

Beim Asphalt ist bislang lediglich die grobkörnige Tragschicht vorhanden. Weil die Deckschicht noch fehlt, liegen die Kanaldeckel noch einige Zentimeter höher als die Fahrbahnen. Und die Pflastersteine müssen wegen eines Baufehlers vermutlich noch einmal komplett herausgenommen und neu verlegt werden, wie der Bauamtsleiter der Stadt Storkow, Christopher Eichwald, mitteilt.

Dass am Mittwoch niemand auf der Baustelle anwesend war, hatte laut Eichwald mit der Witterung zu tun. Denn um die Deckschicht für den Asphalt auftragen zu können – der nächste Arbeitsschritt, der nun anstehe – müssten die Temperaturen auch nachts bei mehr als sechs Grad Celsius liegen. Außerdem müsse es trocken sein. "Innerhalb von vier Tagen darf es keine Niederschläge geben", erläutert der Bauamtsleiter. Dass es in der gesamten Zeit seit Jahresbeginn nur bedingt einen Baufortschritt gegeben habe, sei diesen Umständen zuzuschreiben. Zuletzt seien in den Straßen, die asphaltiert werden, die Bankette hergestellt worden.

Personalprobleme bei Firma

Dafür, dass die Bauarbeiten auch zuvor deutlich langsamer vonstatten gingen als geplant, nennt Eichwald zwei Gründe. Das Unternehmen, das von der Stadt den Zuschlag für die Ausführung des Straßenbaus erhalten hatte, die Firma Günnel-Bau aus Berlin, habe zwischenzeitlich immer wieder Personalprobleme gehabt. Es hätten zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung gestanden. Außerdem habe es vor rund einem Jahr einen Wechsel in der Bauleitung gegeben. Der Firma den Auftrag angesichts der Probleme zu entziehen, sei aber problematisch, so der Bauamtsleiter. Möglich sei dies nur durch ein entsprechendes Votum in der Stadtverordnetenversammlung, die bei einem Bauvorhaben in dieser Größenordnung auch die Entscheidung über den Zuschlag für ein Unternehmen trifft. Außerdem werde es bei einem Wechsel des Unternehmens kompliziert, wenn es eines Tages um Gewährleistungsansprüche gehen sollte.

Diese gibt es nach Darstellung von Eichwald indes bereits jetzt gegenüber der Berliner Firma. Denn dass das Pflaster vermutlich noch einmal komplett neu verlegt werden muss, liege an einem Baufehler. Weil keine Sicherung durch Bankette eingebaut worden sei, hätten sich die Steine verschoben. "Die Straßen kippen nach links und rechts ab." Die Stadt habe im vergangenen Jahr einen Sachverständigen hinzugezogen, der dies so festgestellt habe. Der Baufehler sei entsprechend protokolliert worden, die Firma müsse ihn auf eigene Kosten beheben. Die Stadt lasse sich in der Angelegenheit von einem Rechtsanwalt vertreten. Von der Firma Günnel-Bau war bis Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten. Auch in der Vergangenheit ließ das Unternehmen Presseanfragen stets unbeantwortet.

Anlieger profitieren von Kürzung

Als neuen Fertigstellungstermin nennt Eichwald "Anfang des Sommers", mit der Einschränkung "wenn alles super läuft". Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig hatte zuletzt Ende Januar in der Stadtverordnetenversammlung berichtet, von der Firma liege der Stadt dazu keine Auskunft vor. Als Konsequenz aus den Verzögerungen kündigt Eichwald an, die Zahlung für den Straßenbau an die Firma würde entsprechend der vertraglichen Regelung gekürzt. Da sich die Anwohner in den Vogelwegen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt an den Baukosten beteiligen müssen, wirke sich das auch für die Anlieger finanziell positiv aus.