Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Ins Schwitzen kommen dürfen Beamte der Prenzlauer Polizei-Inspektion nicht. Sonst haben sie ganz schlechte Karten. Denn in dem alten Gebäude, in dem sie untergebracht sind, gibt es nur eine einzige Duschkabine. Der spartanische Raum, in dem man sich kaum drehen kann, gehört zum Dauer-Ärgernis der Beamten. Wer vom Brandeinsatz kommt, wer bei einer Demo-Begleitung rennen muss, wer Sport macht oder von einer sogenannten Sonderlage aufs Revier zurückkehrt, darf sich vor der Unisex-Dusche anstellen. Anschließend geht es quer über den öffentlichen Flur in die Umkleideräume, weil nicht mal gesonderte Türen dorthin existieren. In den Umkleiden können sich die Leute kaum bewegen, weil die riesigen Schränke für Uniformen und Ausrüstung schon wegen Platzmangel bis fast zur Decke reichen.

Keinerlei Behindertenzugang

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen kann seine Überraschung verstecken. Er kommentiert den Zustand auf der Inspektion nicht. Er lässt sich die seit Jahren beklagten Schwachstellen zeigen. Und daran mangelt es kaum. Von behindertengerechten Zugängen kann hier keine Rede sein. Sollten Menschen mit Gehbehinderungen oder alte Leute mit Rollatoren zur Vernehmung müssen, führt man sie über einen Hintereingang ins Haus. Dann legen Polizisten eine Stahlplatte über die Schwelle. Anschließend geht es mitten durch den gesicherten Verwahrraum, wo möglicherweise gerade alkoholisierte Insassen – mit allen Begleiterscheinungen – ausnüchtern. Schließlich erreichen Behinderte den Hauptflur. Doch von hier kommt niemand über das Treppenwirrwarr in die oberen Etagen. Denn auch ein Lift gehört zu den Wunschträumen eines öffentlichen Dienstgebäudes im Eigentum des Landes Brandenburg.

Wie das so lange aufrecht erhalten werden konnte, obwohl selbst die Justiz in einem noch älteren Gebäude gleich nebenan deutlich bessere Bedingungen vorfindet, bleibt eine ungeklärte Frage. Sogar zu DDR-Zeit hatten die Polizisten mehrere Duschen in der Kelleretage des Hauses. Doch dorthin will Pressesprecher Gerald Pillkuhn den Innenminister gar nicht erst führen.

Ein fehlender Lastenaufzug, alte und schlecht gesicherte Fenster zum Innenhof sowie ein fehlender Dunstabzug in der hauseigenen Küche ergänzen den Sanierungsbedarf. Obwohl sich Politiker und Staatssekretäre bereits ein Bild gemacht haben, ist überhaupt nichts passiert. Lediglich die geforderte Kamera-Überwachung des Fahrzeuggeländes kam als Weihnachtsgeschenk.

Vermieter des Hauses ist der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften. "Wir müssen sehen, dass wir Sachen in Ordnung bringen", sagt der Innenminister. "Einige Dinge wie Behindertenzugänge dürfen bestenfalls Übergangslösungen sein. Ich werde mich umgehend an den Vermieter wenden. Ich glaube, hier kann man schnell was machen."

Doch obwohl Planungen seit Jahren vorliegen, soll im neuen Landeshaushalt kein Geld dafür sein. "Viele Inspektionen sind in keinem guten Zustand", gesteht Michael Stübgen. Und auch die zentrale Bedarfsplanung sei häufig sehr zeitaufwendig. Es werde nun aber eine Prioritätenliste im Land erarbeitet. Bis dahin müssen Prenzlauer Polizisten weiter vor der Unisex-Dusche anstehen oder sich im Sommer eine Gießkanne zum Dienst mitbringen.