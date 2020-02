Höhepunkt der Feste in der Kurstadt: Das Bad Freienwalder Altstadtfest wird in diesem Jahr bereits zum zwanzigsten Mal gefeiert. Es lockt jedes Jahr immer wieder tausende Besucher in die Kurstadt. © Foto: Michael Anker

Michael Anker

Bad Freienwalde Sechs Feste plant Martin Koschnitzki für dieses Jahr in Bad Freienwalde und er hat bereits alle Hände voll zu tun. Nach dem traditionellen deutsch-polnischen Anwandern am 4. April, folgen am 30. April der Tanz in den Mai und am 1. Mai das Bahnhofsfest. Das Bad Freienwalder Altstadtfest wird am 11. und 12. September gefeiert. Und das zum 20. Mal. Noch im selben Monat am 27. September lädt die Stadt zum Regionalmarkt ein. Wie bereits im letzten Jahr bildet der Adventsmarkt, in der Woche vor Weihnachten, den Abschluss des Eventjahres in der Kurstadt.

Nach Meinung vieler Besucher und Marktteilnehmer war der Adventsmarkt 2019 ein großer Erfolg, so Koschnitzki. Auch, weil er auf eine Woche ausgedehnt wurde. "Die Erfahrungen die bei diesem Fest gesammelt wurden, fließen in unsere Jahresplanung mit ein. Für die Planung nicht unwesentlich ist die Beteiligung von Bürgern und Vereinen in der sogenannten Feste-Gruppe", sagt der Eventmanager der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Ab März verspricht Martin Koschnitzki zudem eine neue Internetseite, auf der sich Interessierte speziell über die Feste der Stadt und die damit verbundenen Programme informieren können. Gut sechs Wochen bleiben ihm und seinem Team um das erste Fest, das deutsch-polnischen Anwandern, zu organisieren. "Es soll auch ein Fest für Familien und Gesundheitsbewusste werden. Unter dem Motto ‚Fit in den Frühling’ planen wir auf dem Marktplatz einen Gesundheitsmarkt und ein Familienprogramm", so Martin Koschnitzki. Um 10 Uhr starten mehrere Wanderungen auf unterschiedlichen Routen und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ab 11 Uhr soll das Familienprogramm auf der Bühne beginnen. "Derzeit suchen wir noch Händler und Sponsoren", ergänzt Ilka Krüger, die Geschäftsführerin der Tourismus GmbH. Die Angebote sollten für Familien geeignet sein, betont Ilka Krüger. Kitas, Schulen und Vereine können Kindern spielerische Angebote, zu den Themen Bewegung oder gesundes Essen, machen. Sie könnten sich auf der Bühne präsentieren und so für Nachwuchs werben. Stände von Einzelhändlern oder auch von Krankenkassen werde es ebenfalls geben. Auch das Moorkneten sei wieder geplant, so die Tourismuschefin. Sie wolle den Platz beleben und den Freienwalder Familien, die nicht mitwandern wollen, ein Angebot unterbreiten. Neben marktüblichen Imbiss-Angeboten soll es auch Stände für eine gesundheitsbewusste Ernährung geben. Für diesen Bereich werden derweil noch Anbieter gesucht.

Vier Wochen nach dem Anwandern finden bereits die nächsten zwei Events in Bad Freienwalde statt. Wie gewohnt können die Kurstädter und ihre Gäste am 30. April in den Mai und damit in das Bahnhofsfest tanzen. Das Fest für Familien und Eisenbahnfreunde erfreut sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit. Nicht zuletzt aufgrund des heimlichen Stargastes – der historischen Dampflok. In der Tourist-Information werden bereits Karten für die Zugfahrten verkauft. In diesem Jahr hält der historische Zug der Berliner Dampflokfreunde aus Berlin kommend in Bernau und Eberswalde. Auch Pendelfahrten zwischen Freienwalde und Eberswalde sind vorgesehen.

Digitale Infosäulen

Das Altstadtfest wird in diesem Jahr bereits zum zwanzigsten Mal gefeiert. Eine "Marius Müller Westernhagen"-Coverband sei für den Sonnabend bereits unter Vertrag und am Freitagabend soll ein "Ärzte"-Double auf der Hauptbühne stehen. Beides seien sehr gute Coverbands, versichert Martin Koschnitzki. "Der Samstagnachmittag ist vorwiegend auf Familien ausgerichtet. Eine Neuerung sind digitale Infosäulen. Vielleicht gibt es auf der Bühne sogar eine LED-Wand für die Liveübertragung. Das ist im Moment aber noch eine Budgetfrage", so der Eventmanager.